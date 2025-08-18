Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов

Поддержка будет осуществляться на возвратной и безвозвратной основах

Фонд кино объявил о старте приема заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 18 августа до 23:59:59 (мск) 18 сентября включительно.

Заявки от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами кинопроизводства, на получение безвозвратной субсидии можно подать с 18 августа до 23:59:59 (мск) 25 сентября включительно.

Заявки на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) для всех организаций кинематографии принимаются с 18 августа до 23:59:59 (мск) 25 сентября включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут. Более детальная информация доступна на официальном сайте.

Фото: Фонд кино