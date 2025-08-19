top banner
KION готовит сериал «Волшебница» с песнями из мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания»

Автор: БК

19 августа 2025

Сценарий музыкальной комедии написал Максим Кудымов

Онлайн-кинотеатр KION приступил к разработке музыкальной комедии «Волшебница», в которой прозвучат песни Максима Дунаевского из советского мюзикла МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ с Натальей Андрейченко.

Сообщается, что уже приобретены права на песни «Непогода», «Цветные сны», «Ветер перемен», «33 коровы» и другие шлягеры композитора. Имя новых исполнителей пока держится в секрете.

В центре повествования – история независимой и принципиальной девушки, которая выросла без мамы и в 18 лет уехала от отца. Он всегда был душой компании, творческим человеком, который хоть и не причинил Оле зла, но и не занимался ее воспитанием, посвящая время тусовкам – именно поэтому девушка привыкла рассчитывать только на себя. Однажды Оля, находясь в поисках серьезной работы, попадает в роскошный дом с личным поваром, несколькими горничными и водителем. Хозяин дома – владелец лейбла, отец-одиночка двоих детей, с которыми у него не складываются отношения. В них девушка узнает себя, брошенную и непонятую, и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.

Производством музыкальной комедии занимается cтудия KIONFILM. Автором сценария выступил Максим Кудымов (ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ, «Жвачка»), а имя режиссера пока не раскрывается.

Фото: кадр из фильма МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ

