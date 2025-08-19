Обзор новинок проката на уикенде 21–24 августа

Главными новинками уикенда станут два фильма для семейной и детской аудитории, каждый из которых предложит зрителям свою версию, как сотворить чудо своими руками. Первый релиз – ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) – делает ставку не только на силу семейного единства, но и на суперспособности персонажей. Демонстрируемый набор приключений, экшна и звездный актерский состав во главе с Дмитрием Нагиевым обещают картине успех в первый уикенд. Основными ориентирами по сборам видятся схожие по жанру ВОЛШЕБНИКИ (30,1 млн рублей на старте) и ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» (21,7 млн за первые выходные).

Основным соперником ленты выступают более реалистичные РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO). В актерском составе здесь также звезды – Виктор Хориняк и Екатерина Вилкова, но, судя по трейлеру, их роли – второго плана. А на первом пока что неизвестные дети-актеры и история становления их танцевального дуэта. Ролик обещает обилие хореографических номеров и социальный посыл, а сама картина после фестивальных просмотров снискала славу потенциального «сарафанного» хита. Поэтому кассовые ожидания сопоставимы с такими релизами о дружеских дуэтах, как НАХИМОВЦЫ (19,8 млн рублей после первого уикенда) и ОБЕ ДВЕ (26,8 млн по итогам первых выходных).

Наиболее привлекательным для взрослой аудитории выглядит триллер ДИСПЕТЧЕР (GF). Его коррумпированный герой переосмысляет свою жизнь, когда новый клиент обращается к нему за защитой. В главных ролях – Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Риз Ахмед. В данном случае можно прогнозировать стартовые сборы на уровне схожих релизов того же прокатчика – ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн рублей на старте) или МИЗАНТРОП (13,9 млн на старте).

Романтическая комедия ОНА СКАЗАЛА «ДА!» – классический представитель жанра для тех, кто рос на голливудских ромкомах 2000-х и сериалах в стиле «Секс в большом городе». Яркий звездный состав во главе со Скарлетт Йоханссон разыгрывает комедию характеров на фоне свадьбы матери семейства. У картины нет жанровых конкурентов в прокате, поэтому она может рассчитывать на свою целевую аудиторию в полной мере. Близкими по кассе здесь видятся ленты РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (5 млн рублей на старте) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (5,2 млн по итогам первых выходных).

Ярким предложением для мужской аудитории выглядит экшн-комедия ГЕЛЯ (NMG). В главной роли – звезда сериала «Невский» Антон Васильев, который вместе со случайным напарником угоняет дорогой и культовый в среде автомобилистов внедорожник. Название картины обещает хулиганский и несерьезный настрой, а ролик – немало курьезов разной степени опасности. На фоне переизбытка доброго семейного кино этот фильм может рассчитывать на своего зрителя, хотя традиционно подобные релизы становятся хитами уже в цифровом прокате. Ближайшими ориентирами по кассе можно назвать авантюрную комедию КОРЕША (15,1 млн рублей после первого уикенда) и более драматичный ЭЛАСТИКО (11,9 млн за первые выходные).

Еще одним проектом для семейной аудитории на уикенде станет немецкая приключенческая комедия ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI), герои которой – обаятельные экзотические животные во главе с проказницей-обезьянкой. Его ориентиры по сборам – проекты МОЙ ПИНГВИН (6,3 млн рублей по итогам первого уикенда) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (6,1 млн за первые выходные).

Также в прокат выйдут фильм ужасов АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (RWV), анимация БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (SBF), комедийный триллер ДЕВУШКА МИЛЛЕРА (KAP), хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ (WP), семейная комедия МИССИЯ: ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН (EXP), фильм открытия Каннского кинофестиваля этого гора РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ (RWV), мультфильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (KNLG), драмеди СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА (NKI), новый фильм французского абсурдиста Кантена Дюпье СЛУЧАЙ С ФОРТЕПЬЯНО (UNID) и аниме ЭКЗОРЦИЗМ. ХРОНИКИ: НАЧАЛО (CIPA).

19.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина