top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 21–24 августа

Шпионские танцы

Главными новинками уикенда станут два фильма для семейной и детской аудитории, каждый из которых предложит зрителям свою версию, как сотворить чудо своими руками. Первый релиз – ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) – делает ставку не только на силу семейного единства, но и на суперспособности персонажей. Демонстрируемый набор приключений, экшна и звездный актерский состав во главе с Дмитрием Нагиевым обещают картине успех в первый уикенд. Основными ориентирами по сборам видятся схожие по жанру ВОЛШЕБНИКИ (30,1 млн рублей на старте) и ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» (21,7 млн за первые выходные).

Основным соперником ленты выступают более реалистичные РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO). В актерском составе здесь также звезды – Виктор Хориняк и Екатерина Вилкова, но, судя по трейлеру, их роли – второго плана. А на первом пока что неизвестные дети-актеры и история становления их танцевального дуэта. Ролик обещает обилие хореографических номеров и социальный посыл, а сама картина после фестивальных просмотров снискала славу потенциального «сарафанного» хита. Поэтому кассовые ожидания сопоставимы с такими релизами о дружеских дуэтах, как НАХИМОВЦЫ (19,8 млн рублей после первого уикенда) и ОБЕ ДВЕ (26,8 млн по итогам первых выходных).

Наиболее привлекательным для взрослой аудитории выглядит триллер ДИСПЕТЧЕР (GF). Его коррумпированный герой переосмысляет свою жизнь, когда новый клиент обращается к нему за защитой. В главных ролях – Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Риз Ахмед. В данном случае можно прогнозировать стартовые сборы на уровне схожих релизов того же прокатчика – ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн рублей на старте) или МИЗАНТРОП (13,9 млн на старте).

Романтическая комедия ОНА СКАЗАЛА «ДА!» – классический представитель жанра для тех, кто рос на голливудских ромкомах 2000-х и сериалах в стиле «Секс в большом городе». Яркий звездный состав во главе со Скарлетт Йоханссон разыгрывает комедию характеров на фоне свадьбы матери семейства. У картины нет жанровых конкурентов в прокате, поэтому она может рассчитывать на свою целевую аудиторию в полной мере. Близкими по кассе здесь видятся ленты РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (5 млн рублей на старте) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (5,2 млн по итогам первых выходных).

Ярким предложением для мужской аудитории выглядит экшн-комедия ГЕЛЯ (NMG). В главной роли – звезда сериала «Невский» Антон Васильев, который вместе со случайным напарником угоняет дорогой и культовый в среде автомобилистов внедорожник. Название картины обещает хулиганский и несерьезный настрой, а ролик – немало курьезов разной степени опасности. На фоне переизбытка доброго семейного кино этот фильм может рассчитывать на своего зрителя, хотя традиционно подобные релизы становятся хитами уже в цифровом прокате. Ближайшими ориентирами по кассе можно назвать авантюрную комедию КОРЕША (15,1 млн рублей после первого уикенда) и более драматичный ЭЛАСТИКО (11,9 млн за первые выходные).

Еще одним проектом для семейной аудитории на уикенде станет немецкая приключенческая комедия ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI), герои которой – обаятельные экзотические животные во главе с проказницей-обезьянкой. Его ориентиры по сборам – проекты МОЙ ПИНГВИН (6,3 млн рублей по итогам первого уикенда) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (6,1 млн за первые выходные).

Также в прокат выйдут фильм ужасов АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (RWV), анимация БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (SBF), комедийный триллер ДЕВУШКА МИЛЛЕРА (KAP), хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ (WP), семейная комедия МИССИЯ: ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН (EXP), фильм открытия Каннского кинофестиваля этого гора РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ (RWV), мультфильм РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР (KNLG), драмеди СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА (NKI), новый фильм французского абсурдиста Кантена Дюпье СЛУЧАЙ С ФОРТЕПЬЯНО (UNID) и аниме ЭКЗОРЦИЗМ. ХРОНИКИ: НАЧАЛО (CIPA).

Фото: кадр из фильма ДЕТИ-ШПИОНЫ

19.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина

Самое читаемое

Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы
Подробнее
«Синема Парк» и «Формула Кино» подала иск к бывшему офису Sony Pictures из-за ухода студии из России
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей
Подробнее
Алексей Киселев запустил новую студию Kisa Films
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc представил жюри
Подробнее
СПбМКФ представил обновленную программу форума
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Новый новогодний мюзикл ТНТ выйдет в кинопрокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: серебро отошло «Пушистому форсажу: Гран-при»
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафован на 3 млн рублей
Подробнее
Новое руководство Paramount анонсировало возвращение к знакомым франшизам
Подробнее
Universal сохранила права на франшизу о Джейсоне Борне
Подробнее
Norm Production попробует себя в анимации
Подробнее
Касса четверга: «Пушистый форсаж» в тройке лучших
Подробнее
Официальная касса России: Голливуд на продленке
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Пушистый форсаж» опередил «Зверолэнд»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 августа
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 августа
Подробнее