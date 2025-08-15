top banner

Онлайн-кинотеатр KION появится в Кыргызстане

Автор: Илья Кувшинов

15 августа 2025

Контент платформы будет интегрирован в витрину местного онлайн-кинотеатра Easy.OK

Холдинг «МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана – стриминговая платформа и интернет-провайдер «Скайнет Телеком» заключили соглашение о партнерстве в ходе Кыргызско-российского экономического форума.

«До сих пор мы работали за пределами домашнего рынка только в Белоруссии, где абонентам МТС доступен стриминг МТС Музыка. Теперь география наших медиасервисов расширяется за счет выхода на новую для нас территорию Кыргызстана, где мы видим высокий интерес к контенту на русском языке, а сама республика занимает первое место среди стран ЕАЭС по темпам роста ВВП», – заявила генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

В ходе запуска контент KION будет интегрирован в витрину местного онлайн-кинотеатра Easy.OK, принадлежащего «Скайнет Телеком». На первом этапе в рамках отдельной подписки пользователи получат доступ к более 200 фильмам и сериалам, включая оригинальные проекты сервиса. Со временем количество контента будет расширяться.

Отмечается, что холдинг также прорабатывает вывод книжного сервиса «Строки» на территорию республики.

