top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы

Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы

Автор: БК

14 августа 2025

В секцию «Короче. Звезды» попали 19 картин

На фестивале «Короче» вновь пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды».

В программу вошли 19 короткометражных картин, в которых приняли участие известные российские актеры. Среди этих проектов – режиссерские работы Евгения Цыганова, Светланы Степанковской, Александры Розовской, Никиты Григорьева и других. Победителя в этой программе определят зрители путем голосования.

Помимо этого, на фестивале традиционно будет несколько внеконкурсных блоков: «Короче. Комедия» (яркие и необычные комедии), «Короче. Панорама» (короткометражные фильмы разных жанров, отражающие широкий спектр современного кино), семейная программа «Короче. Детям» и традиционные авторские подборки отборщиков короткого метра Надежды Королевой и Вадима Рутковского.

Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда начнет свою работу 20 августа. В рамках его открытия состоится концерт Евгения Маргулиса и премьера лирической комедии «Ешь! Борись! Люби!». В числе запланированных показов – ОГНИВО, обе части БАТИ, СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК и первая серия комедии «Олдскул».

Также специальным событием смотра станет показ режиссерского дебюта Сергея Члиянца ВЕТЕР, который состоится 21 августа в кинотеатре «Заря».

XIII фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Полное расписание появится на сайте в ближайшее время, регистрация на мероприятия откроется 18 августа.

Программа «Короче. Звезды»
– Homo Homini («Человек человеку»), реж. Иван Комаров
– «Аденль», реж. Илья Шпора
– «Бесы. Верховенский», реж. Муслим Сагов
– «Все исправлю», реж. Артур Циленко
– «Гуччи», реж. Наталья Белова
– «Дедушка Мороз», реж. Никита Григорьев
– «Как мы решили развестись во время ядерной войны», реж. Лиза Муха
– «Кровикс», реж. Мариам Халилова
– «Медлячок», реж. Дева Абашева
– «(не)Документальный фильм про осень», реж. Тарас Шевченко
– «Не Дед Мороз», реж. Степан Азарян
– «Ожидание», реж. Маргарита Карцева
– «Она – проверочное слово он», реж. Милана Охтинг
– «Пари», реж. Светлана Степанковская
– «Пресмыкающиеся», реж. Егор Грушин
– «Собачка», реж. Юрий Назимов
– «Совместное», реж. Евгений Барановский
– «ФакАп», реж. Александра Розовская
– «Я не помню», реж. Евгений Цыганов

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее
Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Сделка Paramount и Skydance: чего ждать от новых владельцев?
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 августа 2025 года
Подробнее
Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
Сериал «Хирург» собрал 2 млн просмотров за первый уикенд
Подробнее
Слияние Paramount и Skydance официально завершено
Подробнее
Санкт-Петербург выделил 250 млн рублей на рибейты кинопроизводителям в 2025 году
Подробнее
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино
Подробнее
«Короче» откроется киноальманахом от участников смотра
Подробнее
Disney перестанет публиковать ежеквартальные данные о количестве подписчиков своих стримингов
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Знахарь»
Подробнее
Международная касса: вперед вырвались две жанровые новинки
Подробнее
Касса России: пиратские релизы остаются на вершине пятую неделю подряд
Подробнее
На фестивале «Окно в Европу» состоялась презентация программы «Автор»
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
«Короче» откроется киноальманахом от участников смотра
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Фестиваль «Короче» открыл прием заявок
Подробнее