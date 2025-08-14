Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы

В секцию «Короче. Звезды» попали 19 картин

На фестивале «Короче» вновь пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды».

В программу вошли 19 короткометражных картин, в которых приняли участие известные российские актеры. Среди этих проектов – режиссерские работы Евгения Цыганова, Светланы Степанковской, Александры Розовской, Никиты Григорьева и других. Победителя в этой программе определят зрители путем голосования.

Помимо этого, на фестивале традиционно будет несколько внеконкурсных блоков: «Короче. Комедия» (яркие и необычные комедии), «Короче. Панорама» (короткометражные фильмы разных жанров, отражающие широкий спектр современного кино), семейная программа «Короче. Детям» и традиционные авторские подборки отборщиков короткого метра Надежды Королевой и Вадима Рутковского.

Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда начнет свою работу 20 августа. В рамках его открытия состоится концерт Евгения Маргулиса и премьера лирической комедии «Ешь! Борись! Люби!». В числе запланированных показов – ОГНИВО, обе части БАТИ, СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК и первая серия комедии «Олдскул».

Также специальным событием смотра станет показ режиссерского дебюта Сергея Члиянца ВЕТЕР, который состоится 21 августа в кинотеатре «Заря».

XIII фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Полное расписание появится на сайте в ближайшее время, регистрация на мероприятия откроется 18 августа.