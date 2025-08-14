Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы
В секцию «Короче. Звезды» попали 19 картин
На фестивале «Короче» вновь пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды».
В программу вошли 19 короткометражных картин, в которых приняли участие известные российские актеры. Среди этих проектов – режиссерские работы Евгения Цыганова, Светланы Степанковской, Александры Розовской, Никиты Григорьева и других. Победителя в этой программе определят зрители путем голосования.
Помимо этого, на фестивале традиционно будет несколько внеконкурсных блоков: «Короче. Комедия» (яркие и необычные комедии), «Короче. Панорама» (короткометражные фильмы разных жанров, отражающие широкий спектр современного кино), семейная программа «Короче. Детям» и традиционные авторские подборки отборщиков короткого метра Надежды Королевой и Вадима Рутковского.
Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда начнет свою работу 20 августа. В рамках его открытия состоится концерт Евгения Маргулиса и премьера лирической комедии «Ешь! Борись! Люби!». В числе запланированных показов – ОГНИВО, обе части БАТИ, СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК и первая серия комедии «Олдскул».
Также специальным событием смотра станет показ режиссерского дебюта Сергея Члиянца ВЕТЕР, который состоится 21 августа в кинотеатре «Заря».
XIII фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Полное расписание появится на сайте в ближайшее время, регистрация на мероприятия откроется 18 августа.
Программа «Короче. Звезды»
– Homo Homini («Человек человеку»), реж. Иван Комаров
– «Аденль», реж. Илья Шпора
– «Бесы. Верховенский», реж. Муслим Сагов
– «Все исправлю», реж. Артур Циленко
– «Гуччи», реж. Наталья Белова
– «Дедушка Мороз», реж. Никита Григорьев
– «Как мы решили развестись во время ядерной войны», реж. Лиза Муха
– «Кровикс», реж. Мариам Халилова
– «Медлячок», реж. Дева Абашева
– «(не)Документальный фильм про осень», реж. Тарас Шевченко
– «Не Дед Мороз», реж. Степан Азарян
– «Ожидание», реж. Маргарита Карцева
– «Она – проверочное слово он», реж. Милана Охтинг
– «Пари», реж. Светлана Степанковская
– «Пресмыкающиеся», реж. Егор Грушин
– «Собачка», реж. Юрий Назимов
– «Совместное», реж. Евгений Барановский
– «ФакАп», реж. Александра Розовская
– «Я не помню», реж. Евгений Цыганов