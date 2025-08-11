Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
В секцию полнометражного дебютного кино вошло семь картин начинающих режиссеров
Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.
В секцию полнометражного дебютного кино вошло семь картин начинающих режиссеров. Среди них ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева, СВОДИШЬ С УМА Дарьи Лебедевой, МАЛЬЧИК-ПТИЦА Савелия Осадчего и другие.
В короткометражную программу попали 29 картин самых разных жанров. В их числе оказались режиссерские проекты Егора Корешкова, Глеба Пускепалиса, Марины Калецкой, Никиты Миклушова, Жанны Бекмамбетовой и других постановщиков.
Помимо этого, на фестивале вновь пройдет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды» – в нее вошли 19 картин с известными актерами. Участники секции будут объявлены позднее.
Конкурс полнометражного дебютного кино
– ВЗРОСЛЫЙ СЫН, реж. Иван Шкундов
– ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, реж. Юрий Зайцев
– МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий
– СВОДИШЬ С УМА, реж. Дарья Лебедева
– СОЦИАЛИЗАЦИЯ, реж. Анна Волконская
– СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ, реж. Игорь Марченко
– ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ, реж. Кирилл Логинов
Конкурс короткометражного кино
– «Большая Медведица», реж. Николь Старченко
– «Варвара Cвятая», реж. Полина Капантина
– «Веселая жизнь», реж. Кристина Борейко
– «Главное к этой минуте», реж. Павел Артемьев
– «Доставщик», реж. Динара Абдрашитова
– «Закругляемся», реж. Глеб Хлебников
– «Звезда имени нас», реж. Ленар Марданов
– «Зверюшки», реж. Павел Королько
– «Зима, весна, лето, осень… и снова зима», реж. Ильдар Шангараев
– «Идеально отвергнутые», реж. Юлдус Бахтиозина
– «Илья и Захар: Масленица на пределе», реж. Дима Теплов
– «Как холодцы попадают в холодильник», реж. Олег Афонин
– «Короче», реж. Александр Гаврилов, Даниил Воробьев
– «Крыша», реж. Глеб Пускепалис
– «Лиинахамари», реж. Александра Макарова
– «Мама, папа, я», реж. Марина Калецкая
– «Метеостанция», реж. Анастасия Соколова
– «Мой милый Люк», реж. Сергей Павлов
– «Молочная девочка», реж. Ольга Добромыслова
– «Музззло», реж. Ламара Согомонян
– «Наблюдение», реж. Гурген Алоян
– «Наш год», реж. Николай Коваленко
– «Новый год во вторник», реж. Алиса Полунина
– «Объяснительная записка», реж. Денис Агафонов
– «Самый лучший Новый год», реж. Екатерина Мавроматис
– «СЖДП», реж. Влад Шкуренко
– «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова
– «Цензурократия», реж. Никита Миклушов
– «Яма», реж. Егор Корешков
