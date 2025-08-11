Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

В секцию полнометражного дебютного кино вошло семь картин начинающих режиссеров

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло семь картин начинающих режиссеров. Среди них ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева, СВОДИШЬ С УМА Дарьи Лебедевой, МАЛЬЧИК-ПТИЦА Савелия Осадчего и другие.

В короткометражную программу попали 29 картин самых разных жанров. В их числе оказались режиссерские проекты Егора Корешкова, Глеба Пускепалиса, Марины Калецкой, Никиты Миклушова, Жанны Бекмамбетовой и других постановщиков.

Помимо этого, на фестивале вновь пройдет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды» – в нее вошли 19 картин с известными актерами. Участники секции будут объявлены позднее.

Конкурс полнометражного дебютного кино

– ВЗРОСЛЫЙ СЫН, реж. Иван Шкундов

– ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, реж. Юрий Зайцев

– МАЛЬЧИК-ПТИЦА, реж. Савелий Осадчий

– СВОДИШЬ С УМА, реж. Дарья Лебедева

– СОЦИАЛИЗАЦИЯ, реж. Анна Волконская

– СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ, реж. Игорь Марченко

– ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ, реж. Кирилл Логинов

Конкурс короткометражного кино

– «Большая Медведица», реж. Николь Старченко

– «Варвара Cвятая», реж. Полина Капантина

– «Веселая жизнь», реж. Кристина Борейко

– «Главное к этой минуте», реж. Павел Артемьев

– «Доставщик», реж. Динара Абдрашитова

– «Закругляемся», реж. Глеб Хлебников

– «Звезда имени нас», реж. Ленар Марданов

– «Зверюшки», реж. Павел Королько

– «Зима, весна, лето, осень… и снова зима», реж. Ильдар Шангараев

– «Идеально отвергнутые», реж. Юлдус Бахтиозина

– «Илья и Захар: Масленица на пределе», реж. Дима Теплов

– «Как холодцы попадают в холодильник», реж. Олег Афонин

– «Короче», реж. Александр Гаврилов, Даниил Воробьев

– «Крыша», реж. Глеб Пускепалис

– «Лиинахамари», реж. Александра Макарова

– «Мама, папа, я», реж. Марина Калецкая

– «Метеостанция», реж. Анастасия Соколова

– «Мой милый Люк», реж. Сергей Павлов

– «Молочная девочка», реж. Ольга Добромыслова

– «Музззло», реж. Ламара Согомонян

– «Наблюдение», реж. Гурген Алоян

– «Наш год», реж. Николай Коваленко

– «Новый год во вторник», реж. Алиса Полунина

– «Объяснительная записка», реж. Денис Агафонов

– «Самый лучший Новый год», реж. Екатерина Мавроматис

– «СЖДП», реж. Влад Шкуренко

– «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова

– «Цензурократия», реж. Никита Миклушов

– «Яма», реж. Егор Корешков

Фото: кадр со съемок фильма ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ