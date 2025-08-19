В Калининграде открылся XIII фестиваль «Короче»

Ведущим торжественной церемонии стали Юрий Стоянов и Олег Савостюк

19 августа в Калининграде стартовал XIII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Ведущими торжественной церемонии в Калининградском областном драматическом театре выступили актеры Олег Савостюк и Юрий Стоянов, который начал свой задорный конферанс с музыкального номера.

С видеообращением к гостям мероприятия обратилась министр культуры Ольга Любимова. Лично же участников смотра попривествовал Губернатор Калининградской области – Алексей Беспрозванных.

На церемонии открытия была вручена первая награда смотра: специальный приз фестиваля и Министерства культуры России за поддержку кинопроизводителей в регионе. Он достался Краснодарскому краю. На сцене приз приняла министр культуры региона Виктория Лапина.

Фильмом открытия этого года стал киноальманах ОТКРЫТИЕ, созданный участниками прошлогоднего смотра. В него вошли пять новелл – «Актриса» Марии Салюковой, «Тени» Никиты Лохматова, «Кинолюбители» Владимира Митрофанова, No Motion Picture Дмитрия Теплова и документальная лента «Причалы» Никиты Карцева, который также выступил креативным продюсером проекта. Отмечается, что создание подобного проекта для церемонии открытия «Короче» станет новой ежегодной традицией фестиваля.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло шесть картин начинающих режиссеров. Среди них ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева, СВОДИШЬ С УМА Дарьи Лебедевой, МАЛЬЧИК-ПТИЦА Савелия Осадчего и другие.

В основной конкурс короткометражного кино попали картины самых разных тем и жанров – в программе есть и камерные драмы, и социальная сатира, и абсурдистские мокьюментари, и эксперименты с формой. В их числе оказались режиссерские проекты Егора Корешкова, Марины Калецкой, Никиты Миклушова, Жанны Бекмамбетовой и других постановщиков.

В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Аня Чиповская, Роман Евдокимов, режиссер Евгений Сангаджиев и продюсер Михаил Врубель. Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать продюсеры Игорь Толстунов, Сабина Еремеева, режиссер Андрей Прошкин и сценарист Илья Тилькин.

Торжественная церемония открытия фестиваля завершилась выступлением Евгения Маргулиса. Уже завтра, 20 августа, он откроет своим концертом традиционный фестивальный Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда