top banner

«Короче» откроется киноальманахом от участников смотра

Автор: БК

8 августа 2025

XIII смотр пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа

Стал известен фильм, который откроет грядущий фестиваль «Короче» – им станет киноальманах ОТКРЫТИЕ, созданный участниками прошлогоднего смотра.

В него вошли пять новелл – «Актриса» Марии Салюковой, «Тени» Никиты Лохматова, «Кинолюбители» Владимира Митрофанова, «No motion picture» Дмитрия Теплова и документальная «Причалы» Никиты Карцева, который также выступил креативным продюсером проекта.

Каждая из новелл – это самостоятельная история, исследующая, с чего начинается кино, как оно влияет на нас, и где пролегает граница между экраном и реальностью. После фестивальной премьеры ОТКРЫТИЕ будет эксклюзивно доступен на Rutube, выступающим в этом году партнером смотра.

Автором идеи и генеральным продюсером картины стала Лиля Классен, а в актерском составе задействованы Макар Хлебников, Ярослав Могильников, Валерий Степанов, Ясмина Омерович, Сергей Члиянц и другие.

Отмечается, что создание альманаха для церемонии открытия «Короче» станет новой ежегодной традицией фестиваля. XIII смотр пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа.

Фото: кадр со съемок фильма ОТКРЫТИЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новый дистрибьютор «Товарищество независимых продюсеров» дебютирует «Филателией»
Подробнее
Стала известна дата проведения юбилейной «Ночи кино»
Подробнее
Джеймс Кэмерон может снять «Призраки Хиросимы» в 3D
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Skydance представила руководство нового медиаконгломерата
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее
Американская касса: лучшей новинкой стал мультфильм «Плохие парни 2»
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Фестиваль «Короче» открыл прием заявок
Подробнее