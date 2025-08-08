«Короче» откроется киноальманахом от участников смотра

XIII смотр пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа

Стал известен фильм, который откроет грядущий фестиваль «Короче» – им станет киноальманах ОТКРЫТИЕ, созданный участниками прошлогоднего смотра.

В него вошли пять новелл – «Актриса» Марии Салюковой, «Тени» Никиты Лохматова, «Кинолюбители» Владимира Митрофанова, «No motion picture» Дмитрия Теплова и документальная «Причалы» Никиты Карцева, который также выступил креативным продюсером проекта.

Каждая из новелл – это самостоятельная история, исследующая, с чего начинается кино, как оно влияет на нас, и где пролегает граница между экраном и реальностью. После фестивальной премьеры ОТКРЫТИЕ будет эксклюзивно доступен на Rutube, выступающим в этом году партнером смотра.

Автором идеи и генеральным продюсером картины стала Лиля Классен, а в актерском составе задействованы Макар Хлебников, Ярослав Могильников, Валерий Степанов, Ясмина Омерович, Сергей Члиянц и другие.

Отмечается, что создание альманаха для церемонии открытия «Короче» станет новой ежегодной традицией фестиваля. XIII смотр пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа.

Фото: кадр со съемок фильма ОТКРЫТИЕ