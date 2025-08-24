top banner

Кинофестиваль «Короче» объявил победителей

Автор: БК

24 августа 2025

Главную награду короткометражного конкурса получил «Сын» Жанны Бекмамбетовой

В Калининграде завершился XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

Обладателем награды за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино стала лента «Сын» Жанны Бекмамбетовой. Главный приз в секции полнометражного дебютного кино достался фильму СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ Игоря Марченко.

Конкурсная программа короткометражного кино
• Приз за лучший фильм – «Сын»
• Приз за лучшую режиссуру – Юлдус Бахтиозина («Идеально отвергнутые»)
• Приз за лучший сценарий – Олег Афонин («Как холодцы попадают в холодильник»)
• Приз за лучшую операторскую работу – Владимир Борисов («Наш год») 
• Приз за лучшую анимационную работу – «Наблюдение» 
• Специальный приз жюри – актриса Инна Сухарецкая («Самый лучший новый год») 
• Специальный диплом – актриса Мария Когутницкая («Объяснительная записка»)
• Специальный диплом – «Цензурократия»
• Специальный приз – «Илья и Захар: Масленица на пределе»
• Специальный приз журнала «Искусство кино» – «Цензурократия»

Конкурсная программа полнометражных дебютов
• Приз за лучший фильм – СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ
• Специальный приз жюри – актриса Дарья Михайлова (ВЗРОСЛЫЙ СЫН)
• Специальный приз жюри – актер Денис Хохрин (МАЛЬЧИК-ПТИЦА)
• Специальный приз канала «Россия 1» – ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ

• Приз зрительских симпатий секции «Короче. Звезды» – «(не)Документальный фильм про осень»
• Приз RUTUBE – «(не)Документальный фильм про осень»

Фото: кадр из фильма СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Калининграде открылся XIII фестиваль «Короче»
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил жюри питчинга научно-фантастических фильмов и сериалов
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Дэнни Бойл снимет картину о становлении империи Руперта Мердока
Подробнее
Юбилейная «Ночь кино» откроется в кинотеатре Музея Победы
Подробнее
В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Фестиваль «Короче» убрал драму «Социализация» из конкурса полнометражных дебютов
Подробнее
Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
KION готовит сериал «Волшебница» с песнями из мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания»
Подробнее
Драма «Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Пусане
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»
Подробнее
Официальная касса России: наперегонки с дедушкой
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 августа
Подробнее
Фестиваль «Короче»: церемония открытия
Подробнее

Новости по теме

В Калининграде открылся XIII фестиваль «Короче»
Подробнее
Фестиваль «Короче» убрал драму «Социализация» из конкурса полнометражных дебютов
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил фильмы специального конкурса и внеконкурсные показы
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
«Короче» откроется киноальманахом от участников смотра
Подробнее