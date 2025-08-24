Кинофестиваль «Короче» объявил победителей

Главную награду короткометражного конкурса получил «Сын» Жанны Бекмамбетовой

В Калининграде завершился XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

Обладателем награды за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино стала лента «Сын» Жанны Бекмамбетовой. Главный приз в секции полнометражного дебютного кино достался фильму СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ Игоря Марченко.

Конкурсная программа короткометражного кино

• Приз за лучший фильм – «Сын»

• Приз за лучшую режиссуру – Юлдус Бахтиозина («Идеально отвергнутые»)

• Приз за лучший сценарий – Олег Афонин («Как холодцы попадают в холодильник»)

• Приз за лучшую операторскую работу – Владимир Борисов («Наш год»)

• Приз за лучшую анимационную работу – «Наблюдение»

• Специальный приз жюри – актриса Инна Сухарецкая («Самый лучший новый год»)

• Специальный диплом – актриса Мария Когутницкая («Объяснительная записка»)

• Специальный диплом – «Цензурократия»

• Специальный приз – «Илья и Захар: Масленица на пределе»

• Специальный приз журнала «Искусство кино» – «Цензурократия»

Конкурсная программа полнометражных дебютов

• Приз за лучший фильм – СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ

• Специальный приз жюри – актриса Дарья Михайлова (ВЗРОСЛЫЙ СЫН)

• Специальный приз жюри – актер Денис Хохрин (МАЛЬЧИК-ПТИЦА)

• Специальный приз канала «Россия 1» – ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ

• Приз зрительских симпатий секции «Короче. Звезды» – «(не)Документальный фильм про осень»

• Приз RUTUBE – «(не)Документальный фильм про осень»

Фото: кадр из фильма СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ