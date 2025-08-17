Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 августа 2025 года

«Война и мир», перевыпуски «Зомби по имени Шон», «Пролетая над гнездом кукушки» и другие релизы

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила масштабную экранизацию романа Л.Н. Толстого ВОЙНА И МИР – адаптация от Кинокомпании братьев Андреасян дебютирует в прокате 18 февраля 2027 года. Компания также поставила на 4 декабря комедию СЕМЬЯНИН с Павлом Деревянко и сказку КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ на 22 октября 2026 года. Комедия МАСЛЕНИЦА, в свою очередь, переместилась с 19 февраля 2026 года на 8 марта 2027-го.

Global Film выпустит в российский прокат новую работу Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ – лента с Томом Хэнксом и Робин Райт появится на киноэкранах 18 сентября. Ранее дистрибуцией картины занималась компания «Каро Премьер». Еще одной премьерой станет триллер ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ, его релиз намечен на 16 октября.

«Каро Премьер» временно убрал из графика экшн СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ, который должен был выйти в прокат 11 сентября.

«Наше кино» поставило на 2 октября комедию МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА с Романом Мадяновым и Максимом Матузным. Ранее эту дату занимала комедийная сказка МАША И МЕДВЕДИ, которая теперь переместилась на 20 ноября.

«Иноекино» анонсировала сразу три перевыпуска культовых лент – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (11 сентября), ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН (25 сентября) и НОЧЬ (9 октября).

«Пионер» перенес комедию ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ с 25 сентября на 2 октября, а фэнтезийную комедию КТО ЕСТЬ КТО? – с 9 на 16 октября.

«КИНО.АРТ.ПРО» передвинул релиз южнокорейского хоррора ПОЕЗД-ПРИЗРАК с 4 на 11 сентября. Компания также заявила четыре новинки – СТАРУХА С НОЖОМ (30 октября), ИСКУПЛЕНИЕ (13 ноября), САХАРНАЯ ФАБРИКА (11 декабря) и ОСТРОВ СУХО (22 января 2026 года).

Must see magic film выпустит 2 октября комедию ПРОСТО ЖИВИ с Сергеем Шакуровым и Равшаной Курковой.

«Иллюзион кино» вновь сдвинул перевыпуск фэнтезийного экшна ГОРЕЦ с Кристофером Ламбертом – лента дебютирует в прокате не 25 сентября, а 2 октября. Ранее эту дату занимал ре-релиз триллера КРАСНЫЙ КРУГ с Аленом Делоном, который теперь сдвинулся на 6 ноября.

«Центр кино» перенес дату выхода картины ХОТ РОД: ЛЕТАЮЩИЙ КИРПИЧ с 18 сентября на 16 октября.

Фото: кадр из фильма ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН