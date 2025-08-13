Предпродажи уикенда: «Пушистый форсаж» опередил «Зверолэнд»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG), ромком УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK), фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP).

Предварительные продажи мультфильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ составили 300,1 тысячи рублей. Это расположило анимацию ниже проектов ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), но выше других мультфильмов – ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЛЕС ЧУДЕС 376,5 НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 362,6 ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ 300,1 ЗВЕРОЛЭНД 228,1 БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 201,3 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6

Фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 предварительно заработал 89 тысячи рублей. Новинка оставила позади картины СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (67,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время лента уступила проекту ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (120,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,6 млн) и почти догнала СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ 120,1 СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 91,4 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 89,0 СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР 67,6 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Комедия УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ отметилась предварительным результатом 73,8 тысячи рублей. Лента уступила картинам ОЛЕНЬ (206,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (162,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ПАРА НА ПАРУ (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), приблизилась к ленте ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,9 млн) и обошла комедию ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (41,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ОЛЕНЬ 206,8 ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ 162,5 ЛЮБОВЬ ЗЛА 152,9 ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА 143,6 ПАРА НА ПАРУ 77,5 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4 УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ 73,8 ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 41,5

Фото: промо фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ

13.08.2025 Автор: Никита Никитин