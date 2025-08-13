Предпродажи уикенда: «Пушистый форсаж» опередил «Зверолэнд»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG), ромком УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK), фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP).
Предварительные продажи мультфильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ составили 300,1 тысячи рублей. Это расположило анимацию ниже проектов ЛЕС ЧУДЕС (376,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн), НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), но выше других мультфильмов – ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЛЕС ЧУДЕС
|376,5
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|362,6
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ
|300,1
|ЗВЕРОЛЭНД
|228,1
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|201,3
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
Фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 предварительно заработал 89 тысячи рублей. Новинка оставила позади картины СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (67,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,3 млн), ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время лента уступила проекту ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (120,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,6 млн) и почти догнала СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ
|120,1
|СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|91,4
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
|89,0
|СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР
|67,6
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
|66,7
|КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
|53,5
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
Комедия УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ отметилась предварительным результатом 73,8 тысячи рублей. Лента уступила картинам ОЛЕНЬ (206,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (162,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ПАРА НА ПАРУ (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), приблизилась к ленте ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,9 млн) и обошла комедию ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (41,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОЛЕНЬ
|206,8
|ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ
|162,5
|ЛЮБОВЬ ЗЛА
|152,9
|ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА
|143,6
|ПАРА НА ПАРУ
|77,5
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|74,4
|УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ
|73,8
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД
|41,5
Фото: промо фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ
13.08.2025 Автор: Никита Никитин