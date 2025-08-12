top banner

Norm Production попробует себя в анимации

Автор: БК

12 августа 2025

Принять участие в сценарном конкурсе компании можно до 31 декабря

На поле анимации может появиться новый игрок – Norm Production объявила сценарный конкурс, направленный на поиск проектов для детско-юношеской аудитории.

«Мультик-NORM» ориентирован на профессиональных и начинающих сценаристов. Отмечается, что жанровых и стилистических рамок нет, однако заявки принимаются только на сценарии полнометражных анимационных картин.

Самые интересные проекты поступят в продюсерскую разработку и далее в производство Norm Production. Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря – достаточно отправить синопсис и сценарий на почту компании.

Напомним, что в начале года генпродюсер Вячеслав Дусмухаметов заявил, что Norm Production займется производством полнометражных фильмов.

