Norm Production попробует себя в анимации

Принять участие в сценарном конкурсе компании можно до 31 декабря

На поле анимации может появиться новый игрок – Norm Production объявила сценарный конкурс, направленный на поиск проектов для детско-юношеской аудитории.

«Мультик-NORM» ориентирован на профессиональных и начинающих сценаристов. Отмечается, что жанровых и стилистических рамок нет, однако заявки принимаются только на сценарии полнометражных анимационных картин.

Самые интересные проекты поступят в продюсерскую разработку и далее в производство Norm Production. Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря – достаточно отправить синопсис и сценарий на почту компании.

Напомним, что в начале года генпродюсер Вячеслав Дусмухаметов заявил, что Norm Production займется производством полнометражных фильмов.