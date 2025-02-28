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Компания Norm Production займется производством полнометражных фильмов

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2025

Об этом рассказал ее генпродюсер Вячеслав Дусмухаметов

Создатели «Жуков» и «Калимбы» попробуют себя в кино – генпродюсер Norm Production Вячеслав Дусмухаметов рассказал в интервью «Ведомостям», что у компании в работе находятся восемь сценариев полнометражных проектов самых разных жанров.

Ожидается, что первые три из них дебютируют уже в 2026 году. В числе подтвержденных Дусмухаметовым проектов – полнометражное продолжение «Жуков», комедия про «чиновника, который ударился головой и после этой травмы для него все люди вдруг стали на одно лицо», а также две драмы, артхаусный фильм и «фантастическая утопия о том, что будет с искусственным интеллектом через 30–50 лет».

Помимо этого, Norm Production, сейчас разрабатывает два фильма, рассчитанных на аудиторию 6+. Один из них – фантастическая комедия СИЯНИЕ СОНИ делается совместно с онлайн-кинотеатром Okko и рассказывает про девочку из Челябинска, приобретающую сверхспособность оживлять предметы после падения метеорита.

Детали второго проекта продюсер не раскрыл, однако заметил, что в основе истории – классическая зарубежная сказка, перешедшая в общественное достояние.

Дусмухаметов учредил Norm Production в январе 2022 года. Компания производит сериалы эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Okko, а также контент для телеканалов ТНТ, СТС, НТВ, «Пятница» и холдинга ВГТРК.

Фото: кадр из сериала «Жуки»

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