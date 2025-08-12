top banner

Обзор новинок проката на уикенде 14–17 августа

В погоне за счастьем

Главной новинкой уикенда станет анимация ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG). Гонять на ярких болидах будут мыши, слоны, козы, петухи и другие обаятельные антропоморфные животные, которые традиционно нравятся детям. Актуальности немецкому мультфильму добавит тот факт, что главная героиня, помимо решения семейных проблем, показывает, что в любом виде спорта есть место девушкам. Трейлер демонстрирует высокое качество анимации и приятный юмор. За счет выхода в летний период у проекта не самый высокий уровень ожидания, но достойная картинка и отсутствие равноправных конкурентов позволяют рассчитывать на долгий «заезд». Основными ориентирами для сборов служат весенний «звериный» релиз прокатчика ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн рублей за первый уикенд) и сюжетно близкие ЗВЕРОГОНЩИКИ (22, 2 млн на старте).

Череду российских летних комедий продолжит ромком УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK). Главная героиня ловит неудачу за хвост и теперь должна вырваться из круговорота неурядиц, рискнув всем, что у нее осталось. Любовный интерес персонажа Софьи Каштановой играет Константин Крюков, что добавляет ленте баллов среди потенциальной женской аудитории. Плюс действие ленты разворачивается не в городе, а в живописной горной местности. Однако сюжет не нов, и, судя по трейлеру, удивлять он планирует лишь количеством злоключений героини. Поэтому кассовые ожидания сопоставимы с показателями таких представителей жанра, как ОЛЕНЬ (14,8 млн рублей после первого уикенда) и ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (10,5 млн на старте).

Cобытийным на этой неделе выглядит блок перевыпусков: зрителей ждут аниме ЛЕТНИЕ ВОЙНЫ (EXP) и фантастический боевик Джеймса Кэмерона ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (INK) в 4K-реставрации.

Также в прокат выйдут триллер БУХТА БЭРРОНА (PRD) с Гарретом Хедлундом, фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. КРОВЬ ЭКЗОРЦИСТА (RR), драма Романа Михайлова НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ (К24), хоррор ПИЛА. НАСЛЕДИЕ (CIPA), еще один фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP) и мистический триллер УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР (KNLG).

Фото: кадр из фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ

12.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина

