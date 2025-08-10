Обзор изменений графика релизов на неделе 4-10 августа 2025 года

«Сентиментальная ценность», «Умри, моя любовь» и много переносов

На минувшей неделе A-One Films заявила даты выхода у сразу двух громких фильмов минувшего Каннского кинофестиваля – драмеди Йоакима Триера СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (23 октября) и драмы Маши Шилински ЗВУК ПАДЕНИЯ (20 ноября).

«Про:взгляд», в свою очередь, поставил на 27 ноября новый фильм Линн Рэмси УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. Триллер ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА с Девом Пателем переместился с 18 сентября на 9 октября. В прокатную сетку также вернулся хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ, который теперь дебютирует 23 октября.

Global Film убрал из графика триллер ДЕТКА НА ДРАЙВЕ с Тэроном Эджертоном. Его дату – 4 сентября – занял триллер Рона Ховарда ЭДЕМ, ранее заявленный на 14 августа.

«К24» выпустит 18 сентября сатирическую драму АНГЕЛЫ НЕ ЖУЖЖАТ Александра Селиверстова.

«Вольга» заявила на 4 сентября фэнтези ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ. Главные роли в картине мотивам культовой веб-новеллы «Точка зрения всеведущего читателя» исполнили корейские звезды Ан Хё-соп, Ли Мин-хо, Чхэ Су-бин и участница группы Blackpink Джису.

Сразу шесть новых проектов анонсировала «Кинологистика» – ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОКО (11 сентября), ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ (2 октября), ИЗВНЕ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ (30 октября), ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕМЛИНОВ (20 ноября), С МЕНЯ ХВАТИТ (4 декабря) и ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (18 декабря). Компания также вернула в график два проекта – слэшер ПЯТАЧОК. КРОВЬ И ЖЕЛУДИ встал на 4 сентября, а хоррор АСТРАЛ. СВЕЧА ДЬЯВОЛА – на 18 сентября. Фильм ужасов ДРУГИЕ. НОВАЯ ОБИТЕЛЬ сдвинулся со 2 на 16 октября.

World Pictures переместил драму СУЩНОСТЬ с Бенедиктом Камбербэтчем с 6 на 20 ноября. Ранее там стоял триллер ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ, который теперь ушел на неделю позже, 27 ноября. Освободившееся 6 ноября, в свою очередь занял фильм ужасов УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА, ранее стоявший на 25 сентября.

«Русский Репортаж» перенес мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ со 2 на 9 октября.

«Пионер» заявил на 11 сентября российскую комедию ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ и ленту SEE THE SEA на 20 ноября. Компания также перенесла комедию ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ с 4 на 25 сентября, триллер DIE'CED: RELOADED с 18 сентября на 23 октября и семейную комедию ПРОПАЛА СОБАКА с 13 на 6 ноября.

«Кинотайм» поставил 2 октября семейную комедию МОЙ ДРУГ, КОТ И ПУШКИН.

Фото: кадр из фильма СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ