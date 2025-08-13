Официальная касса России: Голливуд на продленке

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе по большей части скрывалась ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, составила 48 млн рублей. Это на 21,6% меньше сборов прошлой недели.

Лидерство в официальном прокате сохранил боди-хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ. История созависимой пары на второй неделе проката потеряла небольшие для жанра 28,5%, заработав еще 27,7 млн рублей. Другие звездные фильмы ужасов за аналогичный период демонстрировали более заметное сокращение сборов: ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ – на 48,7%, а ОБЕЗЬЯНА – на 52,2%. Суммарно лента с Элисон Бри и Дэйвом Франко освоила уже 89,6 млн.

Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ тоже осталась на прежней позиции. Темпы сборов снизились на умеренные 33,7%. Успехи ленты в денежном выражении составили 23,5 млн рублей за второй уикенд и 79,4 млн суммарно. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти тотал недавнего аналога СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (73 млн).

Комедийный хит этого лета – НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ – демонстрирует выдающиеся для жанра и сезона результаты. На девятой неделе проката фильм принес кинотеатрам 22 млн рублей, показав прирост сборов на 2,4%. Комедия с Юрием Стояновым заработала уже 723 млн, утвердившись на шестом месте самых успешных релизов этого года.

Первая новинка минувшего уикенда стартовала с пятой строчки. Комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ о приключениях героя Яна Цапника и его семьи в Дагестане заработала за первые выходные 18,3 млн рублей. Фильм превзошел показатели таких недавних аналогов, как БЕС ПОПУТАЛ (16 млн) и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (17,1 млн), но уступил картинам ТУДА (22,8 млн) и ЛОТЕРЕЯ (27,6 млн).

Сборы сиквела семейной франшизы с Миланой Хаметовой НЕ ОДНА ДОМА 2 на шестой неделе снизились лишь на 17,5%. Касса уикенда составила 13,4 млн рублей, тотал – 292 млн. На следующей неделе сборы картины превзойдут 300 млн.

Продолжение комедийной франшизы о приключениях школьного хулигана ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ заработало на старте 11,7 млн рублей. Это на 68,9% меньше сборов первого фильма, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (37,5 млн) и на 57,3% ниже сборов второй части, БОЛЬШОЙ ПОХОД (27,3 млн).

Постапокалиптический хоррор ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО стартовал с восьмой строчки и освоил 9,3 млн рублей. Фильм с Холли Берри уступил показателям недавнего аналога СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (12,7 млн), но обошел сборы американского хоррора СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (8,2 млн).

Хотя мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА официально вышла в «цифре», но картина Селин Сон не покинула топ-10 и заработала еще 7,6 млн рублей в прокате. Общая сумма сборов фильма с Дакотой Джонсон достигла 374 млн.

Замкнул десятку свежий хоррор ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА. Индонезийский фильм освоил за уикенд 6,8 млн рублей, опередив своего собрата ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ. ГОЛОСА МЕРТВЫХ (5,8 млн), но заметно недотянув до первоначальных сборов триллера АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (11,3 млн), произведенного в той же стране.

Также в прокат вышли музыкальная мелодрама ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО (12-е место, 3,3 млн), перевыпуск классической ленты с Аленом Делоном НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ (19-е место, 1,9 млн) и триллер СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ (20-е место, 1,2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 216 млн рублей, с учетом стран СНГ – 275 млн. Это на 5,9% меньше бокс-офиса прошлых выходных и на 45,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ДЭДПУЛ И РОСОМАХА.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

13.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина