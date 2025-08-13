Фестиваль ORIGINAL+Doc представил жюри

Председателем индустриального жюри станет Мария Финкельштейн

Организаторы третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдет с 23 по 26 августа в кинотеатре «Москино Музеон» в рамках Московской международной недели кино, представили жюри.

Проекты из программы, по традиции, оценивают два состава профессионального жюри: в первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, а во вторую – представители СМИ и блогеры.

Председателем индустриального жюри в этом году стала начальник службы документальных фильмов творчески-производственного объединения «Россия-1» Мария Финкельштейн. Вместе с ней победителей выберут продюсер и телеведущий Валдис Пельш, актер Александр Яцко, генеральный директор Киностудии Горького и председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва, а также режиссер Константин Смилга.

Жюри СМИ возглавил Руководитель индустриального медиа и сайта DOC.ru Алексей Федорко. Также в команде работают автор телеграм-канала «Доккино с Ничковой» Виолетта Ничкова и журналист ТАСС Александра Баландина.