ФПРК открыл прием заявок на участие в конкурсе короткометражных игровых фильмов

Креативным продюсером отбора выступает режиссер и сценарист Иван Соснин

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнерстве со студией Red Pepper Film запустил первый Конкурс игрового кино.

Креативным продюсером конкурса выступает режиссер и сценарист Иван Соснин. Вместе со своей командой он будет отвечать за его концепцию и творческое содержание, сопровождать конкурсную процедуру отбора проектов, а также поможет молодым постановщикам в качестве наставника.

Заявки на участие можно подать на сайте ФПРК до 30 сентября. Там же доступна более подробная информация об условиях и тематических направлениях конкурсного отбора.

Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей. Победителями конкурса станут 12 игровых кинопроектов, хронометраж которых должен составлять от 8 до 24 минут. Каждому проекту-победителю будет оказана поддержка в размере 5 млн рублей.