Стали известны победители документального конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»

Финансирование по итогам отбора получат 60 короткометражных проектов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) назвал победителей конкурса документальных проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященного современным региональным трендам.

Финансирование по итогам отбора получат 60 короткометражных проектов. Всего на участие в конкурсе этого года было подано более 250 заявок из 58 регионов РФ.

Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей – по 1,7 млн на производство каждого фильма. Кроме того, победители получат юридическое, продюсерское, информационное сопровождение проектов, а также фестивальное продвижение.