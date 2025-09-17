top banner
Стал известен состав жюри Конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК

Автор: БК

17 сентября 2025

Возглавит его режиссер и сценарист Александр Велединский

Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и компании Red Pepper Film представили состав жюри грядущего Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов.

Возглавит его режиссер и сценарист Александр Велединский. В состав жюри также войдут киновед и преподаватель Всеволод Коршунов, режиссеры Николай Лебедев, Вера Сторожева, Элла Тухарели, сценарист Мария Маслова, а также заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светлана Фричинская.

Напомним, что подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября. Победители получат по 5 млн рублей на реализацию своих проектов.

Креативным продюсером конкурса выступает режиссер и глава студии Red Pepper Film Иван Соснин. Вместе со своей командой он возьмет на себя функцию наставника и будет помогать победителям в доработке сценариев, привлечению к участию в фильмах медийных актеров и работе на съемочной площадке.

