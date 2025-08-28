ФПРК и Red Pepper Film представили Конкурс игрового короткометражного кино

12 победителей получат по 5 млн на реализацию своего проекта

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) и кинокомпания Red Pepper Film провели онлайн-презентацию Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов.

Призовой фонд конкурса составляет 60 млн рублей. 12 победителей получат по 5 млн рублей на производство, а также продюсерскую и информационную поддержку. Прием заявок продлится до 30 сентября.

ФПРК запланировал выделение в следующем году 15 млн рублей на маркетинговое продвижение поддержанных проектов. «Мы ищем молодых, дерзких – тех, кто сделал первые шаги в кино, но хочет учиться дальше. Если вы думаете, что у вас достаточно опыта и вы освоили искусство кино, то вряд ли вам нужно участие в нашем конкурсе – подавайтесь в Фонд кино. Мы хотим помочь молодым талантам не только финансово, а остаться с ними до конца – будем помогать на съемочной площадке, с рафкатами, продвижением», – отметила генеральный продюсер ФПРК Элла Тухарели.

Художественный руководитель конкурса, режиссер, сценарист и глава екатеринбургской студии Red Pepper Film Иван Соснин отметил, что когда он начинал свой путь в кино и снимал короткометражное кино, такой организации, как ФПРК, очень не хватало. «Участие в конкурсе – это огромная возможность для молодых ребят показать себя, реализовать свои идеи, сделать быстрый старт своей кинокарьеры. Мы будем курировать конкурс по творческой части: разбирать заявки, сценарии, помогать режиссерам на съемочной площадке. У нас есть опыт в создании короткого метра – я снял около 15 короткометражных фильмов, а наша компания – 25 короткометражных фильмов по всей России, поэтому у нас есть опыт съемок в регионах. Мы бы хотели, чтобы это были уникальные истории о регионах: не надо гнаться за столичными трендами, рассказывайте о себе», – пояснил режиссер.

Заявки принимаются онлайн на сайте. В конкурсе могут участвовать только новые короткометражные проекты. Фильмы на постпродакшне не могут претендовать на отбор. Экспертное жюри выберет 24 проектов для участия в онлайн-питчинге. В целом работа над фильмом должна завершиться к 31 августа 2026 года.

Редактор конкурса Елена Ханова уточнила критерии отбора: в сценарии должна быть трехактная структура, в работе должна прослеживаться ясная идея, понятный конфликт, герой с четкой мотивацией и целью, максимально живые диалоги. Важно, чтобы во всех сценах были причинно-следственные связи. Если действие происходит регионах, имеет смысл показать особенности диалекта или слов, употребляемых только в данной местности. При подаче заявки можно указать дримкаст: к работе конкурса присоединится кастинг-директор, который поможет победителям с подбором и привлечением медийных актеров. Место реализации проектов – все регионы, включая Московскую и Ленинградскую области, но кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Члены Союза кинематографистов России (физлица) могут быть участниками в составе заявителей (ИП или организаций, не аффилированных с СКР). Юридический возраст организации должен составлять не менее шести месяцев с момента регистрации до подачи заявки. В пакете документов обязательны справка об отсутствии налоговой задолженности и выписка из сервиса оценки юридических лиц ФНС. Необходимо закладывать средства в смету на получение прокатных удостоверений.

Права на сценарий остаются у производителя, а вот права на фильм переходят Союзу кинематографистов России по исключительной лицензии сроком на пять лет. По словам организаторов, лицензия на такой срок необходима, чтобы помочь довести работу до зрителя – показать на фестивалях и онлайн-платформах.