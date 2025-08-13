Алексей Киселев запустил новую студию «KISA FILMS»

Одним из первых ее проектов станет триллер «Хакеры» с Иваном Янковским

Продюсер и шоураннер сериалов «Балет», «Happy End» и «Актрисы» Алексей Киселев возглавил новую студию «KISA FILMS».

Одним из ее первых проектов станет триллер «Хакеры», который расскажет о невидимых героях цифрового мира, ежедневно ведущих противостояние с киберпреступниками. Исполнителем главной роли, продюсером и соавтором сценария станет Иван Янковский.

«“Белые хакеры” – профессия, окруженная, пожалуй, наибольшим количеством загадок и мифов. Именно поэтому нам интересно показать в этом сериале не привычных зрителям злодеев, занимающихся какими-то противозаконными действиями, а другую сторону этого дела – людей, наоборот помогающих решать проблемы, в том числе и государственной важности», – заявил Киселев.

Продюсером и автором идеи сериала выступает Николай Ивенев. Также к команде проекта в качестве креативного продюсера присоединился режиссер и актер Александр Алябьев («Мамин сын»).

Релиз «Хакеров» состоится в 2026 году. Имя режиссера будет объявлено позднее.

