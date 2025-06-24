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Создатели «Актрис» и «Балета» готовят сериал о «Горбушке»

Автор: БК

24 июня 2025

Детали игрового проекта пока держатся в секрете

Студия «Видеопрокат» приступила к разработке нового флагманского проекта – игрового сериала «Горбушка».

Он будет посвящен одному из самых известных рынков Москвы, который появился в городе около Дворца культуры им. Горбунова в конце 80-х годов.

Дальнейшие детали о проекте будут объявлены позднее.

Фото: студия «Видеопрокат»

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