Создатели «Актрис» и «Балета» готовят сериал о «Горбушке»
Автор: БК
24 июня 2025
Детали игрового проекта пока держатся в секрете
Студия «Видеопрокат» приступила к разработке нового флагманского проекта – игрового сериала «Горбушка».
Он будет посвящен одному из самых известных рынков Москвы, который появился в городе около Дворца культуры им. Горбунова в конце 80-х годов.
Дальнейшие детали о проекте будут объявлены позднее.
Фото: студия «Видеопрокат»
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