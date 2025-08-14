top banner
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу

Автор: БК

14 августа 2025

Смотр пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября, представил программу.

Фильмом открытия станет документальная лента БРАТ НАВСЕГДА Анны и Григория Сельяновых, которая расскажет о феномене дилогии БРАТ и ее месте в культурном коде страны.

Напомним, что председателем попечительского совета фестиваля в 2025 году был выбран генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеоплатформы Rutube Давид Кочаров.

Сериалы
– «Царь ночи», реж. Дмитрий Месхиев (Premier)
– «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах (Premier)
– «Берлинская жара», реж. Евгений Лаврентьев (Wink)
– «Тысяча “нет” и одно “да”», реж. Андрей Силкин (Wink)
– «Отпечатки», реж. Сергей Филатов (KION)
– «Тоннель», реж. Флюза Фархшатова (KION)
– «Жар», реж. Артём Аксёненко (Иви)
– «Интересное положение», реж. Гога Мамаджанян (Иви)
– «Полураспад», реж. Максим Свешников (Okko)
– «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев (Okko)
– «Искусство падения», реж. Мигель (Okko)
– «Вампиры средней полосы», 3-й сезон, реж. Алексей Акимов (Start)
– «Кибердеревня», 2-й сезон, реж. Сергей Васильев (Кинопоиск)

Полнометражное кино
БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ, реж. Сергей Наумов (KION)
ЛЫСЫЙ НЯНЬ, реж. Алиса Шитикова (Иви)
СЕМЬЯНИН, реж. Дмитрий Власкин (Start)

Вне конкурса
БРАТ НАВСЕГДА, реж. Анна Сельянова, Григорий Сельянов
– «Киберслав», реж. Стас Дмитриев, Дмитрий Яковенко (Кинопоиск)

