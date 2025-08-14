Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу

Смотр пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября, представил программу.

Фильмом открытия станет документальная лента БРАТ НАВСЕГДА Анны и Григория Сельяновых, которая расскажет о феномене дилогии БРАТ и ее месте в культурном коде страны.

Напомним, что председателем попечительского совета фестиваля в 2025 году был выбран генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеоплатформы Rutube Давид Кочаров.

Сериалы

– «Царь ночи», реж. Дмитрий Месхиев (Premier)

– «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах (Premier)

– «Берлинская жара», реж. Евгений Лаврентьев (Wink)

– «Тысяча “нет” и одно “да”», реж. Андрей Силкин (Wink)

– «Отпечатки», реж. Сергей Филатов (KION)

– «Тоннель», реж. Флюза Фархшатова (KION)

– «Жар», реж. Артём Аксёненко (Иви)

– «Интересное положение», реж. Гога Мамаджанян (Иви)

– «Полураспад», реж. Максим Свешников (Okko)

– «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев (Okko)

– «Искусство падения», реж. Мигель (Okko)

– «Вампиры средней полосы», 3-й сезон, реж. Алексей Акимов (Start)

– «Кибердеревня», 2-й сезон, реж. Сергей Васильев (Кинопоиск)

Полнометражное кино

– БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ, реж. Сергей Наумов (KION)

– ЛЫСЫЙ НЯНЬ, реж. Алиса Шитикова (Иви)

– СЕМЬЯНИН, реж. Дмитрий Власкин (Start)