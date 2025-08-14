Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Смотр пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября
Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября, представил программу.
Фильмом открытия станет документальная лента БРАТ НАВСЕГДА Анны и Григория Сельяновых, которая расскажет о феномене дилогии БРАТ и ее месте в культурном коде страны.
Напомним, что председателем попечительского совета фестиваля в 2025 году был выбран генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеоплатформы Rutube Давид Кочаров.
Сериалы
– «Царь ночи», реж. Дмитрий Месхиев (Premier)
– «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах (Premier)
– «Берлинская жара», реж. Евгений Лаврентьев (Wink)
– «Тысяча “нет” и одно “да”», реж. Андрей Силкин (Wink)
– «Отпечатки», реж. Сергей Филатов (KION)
– «Тоннель», реж. Флюза Фархшатова (KION)
– «Жар», реж. Артём Аксёненко (Иви)
– «Интересное положение», реж. Гога Мамаджанян (Иви)
– «Полураспад», реж. Максим Свешников (Okko)
– «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев (Okko)
– «Искусство падения», реж. Мигель (Okko)
– «Вампиры средней полосы», 3-й сезон, реж. Алексей Акимов (Start)
– «Кибердеревня», 2-й сезон, реж. Сергей Васильев (Кинопоиск)
Полнометражное кино
– БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ, реж. Сергей Наумов (KION)
– ЛЫСЫЙ НЯНЬ, реж. Алиса Шитикова (Иви)
– СЕМЬЯНИН, реж. Дмитрий Власкин (Start)
Вне конкурса
– БРАТ НАВСЕГДА, реж. Анна Сельянова, Григорий Сельянов
– «Киберслав», реж. Стас Дмитриев, Дмитрий Яковенко (Кинопоиск)