top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией

Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией

Автор: БК

2 сентября 2025

Она состоится 16 сентября

Организаторы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» представили мероприятие, которое откроет деловую программу смотра – 16 сентября состоится панельная дискуссия «Продюсер: инструкция по применению».

В рамках сессии продюсеры от продакшенов и платформ обсудят, что вообще входит в понятие «продюсер» и какие они бывают.

Ее участниками станут сценарист и креативный продюсер Андрей Золотарев, продюсер и коммерческий директор группы Start Георгий Шабанов, креативный продюсер Давид Цаллаев, ведущий продюсер «Плюс Студии» Дарья Капля, продюсер Toomuch Production и General Creation Дмитрий Пачулия, продюсер Norm Production Роман Новиков, генеральный директор кинокомпании Team Films Теймур Джафаров.

Модератором сессии выступит генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Все мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в отеле Radisson, зал «Москва». Начало в 10:30, вход только по аккредитации – количество мест в зале ограничено.

Фестиваль «Новый сезон» пройдет с 15 по 20 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
Объявлена полная программа фестиваля импакт-кино «Лампа»
Подробнее
«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в России в запланированную дату
Подробнее
Москва заключила четыре международных соглашения о развитии кинопроизводства
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
ФПРК и Red Pepper Film представили Конкурс игрового короткометражного кино
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Выход 8» опережает «Паразитов»
Подробнее

Новости по теме

«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
«Новый сезон» открыл аккредитацию гостей
Подробнее
Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее