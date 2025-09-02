Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией

Она состоится 16 сентября

Организаторы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» представили мероприятие, которое откроет деловую программу смотра – 16 сентября состоится панельная дискуссия «Продюсер: инструкция по применению».

В рамках сессии продюсеры от продакшенов и платформ обсудят, что вообще входит в понятие «продюсер» и какие они бывают.

Ее участниками станут сценарист и креативный продюсер Андрей Золотарев, продюсер и коммерческий директор группы Start Георгий Шабанов, креативный продюсер Давид Цаллаев, ведущий продюсер «Плюс Студии» Дарья Капля, продюсер Toomuch Production и General Creation Дмитрий Пачулия, продюсер Norm Production Роман Новиков, генеральный директор кинокомпании Team Films Теймур Джафаров.

Модератором сессии выступит генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Все мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в отеле Radisson, зал «Москва». Начало в 10:30, вход только по аккредитации – количество мест в зале ограничено.

Фестиваль «Новый сезон» пройдет с 15 по 20 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.