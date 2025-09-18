Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона

Соглашение с Arna Media, продолжения «Домашнего ареста» и «Олдскула», а также полные метры

17 сентября в рамках фестиваля «Новый сезон» состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Premier, которую провел генеральный продюсер стриминга Давид Кочаров.

Одной из главных новостей вечера, о которых было объявлено со сцены – Premier заключил соглашение о совместном производстве контента с кинокомпанией Arna Media. Сумма инвестиций составит 1,6 млрд рублей, эти средства будут направлены на производство полнометражных фильмов.

Креативным видеороликом онлайн-кинотеатр также представил свою статистику за минувший год. Количество просмотров Premier выросло на 46%. Время смотрения на Smart TV, в свою очередь, увеличилось на 49%. Число подписчиков стриминга в год к году выросло на 45%, а доля пользователей Smart TV от общего числа составила более чем 64%. Помимо этого, Кочаров отметил, что в целом объем привлеченных средств для Premier составил 2,4 млрд рублей.

Первый блок презентации составили проекты, которые выйдут в ближайшем будущем. Среди них – линейка исторических сериалов: «Берлинская жара» (25 сентября), «Дорогой Вилли» и «Царь ночи». Затем Кочаров перешел к детективу «Зверобой. Северный след» от продюсеров Теймура Джафарова и Макара Кожухова, который станет первым проектом Team Films для Premier. В продолжении истории о столичном следователе, на которого ведется охота, главный герой в исполнении Павла Чинарева вынужден скрываться в городе Обручев на Северном море, где происходит серия убийств с ритуальными элементами.

Также в каталоге платформы теперь есть и медицинский процедурал «Фулл Хаус». Сериал расскажет о враче-трансплантологе Светлане, которая по распределению оказывается в Заполярье для продолжения ординатуры. Ее руководителем становится некий Сергеич, с которым девушку связывает давняя и болезненная история. Ожидается, что более подробно проект с Петром Федоровом, Марией Лисовой и Дмитрием Певцовым будет представлен на грядущей презентации ИРИ. Релиз «Фулл Хауса» намечен на январь 2026 года.

За комедийную составляющую в череде ближайших проектов Premier отвечает «Чудо» – история про клуб анонимных алкоголиков, в который внедряется полицейский под прикрытием. Премьера проекта, главные роли в котором исполнили Филипп Янковский, Данил Стеклов и Юлия Хлынина, состоялась на фестивале «Пилот».

Второй блок презентации был посвящен проектам, которые онлайн-кинотеатр разрабатывает совместно со своими партнерами. Секцию сериалов и шоу, создаваемых с телеканалом «Пятница!», открыла комедия «Няня Оксана». На сцене появилась исполнительница главной роли Олеся Иванченко, чтобы рассказать гостям мероприятия о грядущем ситкоме. Премьера сериала о краснодарской девушке Оксане, которая оказывается в Москве и случайно становится няней у богатого ресторатора-вдовца, уже состоялась в рамках основого конкурса «Нового сезона». В рамках партнерства с «Пятницей!» платформа выпустит третий сезон комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой и шоу «Звезды под капельницей», которое, как можно догадаться из названия, рассказывает про звезд и их зависимости. По словам Кочарова, уже совсем скоро зрители также смогут эксклюзивно увидеть на Premier увидеть новые сезоны реалити-хитов «Пацанки» и «Большие девочки».

Три комедийных проекта стриминг выпустит совместно с ТНТ – это «НейроВася» о брутальном полицейском, которому в напарники достается нейросеть; «Планетяне» об инопланетянах, притворяющихся обычными людьми, а также «Горнолыжка». С телеканалом НТВ, как отметил генеральный продюсер, у Premier множество проектов, однако отдельно он отметил три из них: «Шеф», «Балабол» и «Невский».

Еще одним партнером онлайн-кинотеатра выступает телеканал ТВ3. Среди готовящихся совместных проектов: «Дубровский. Русский Зорро» – кроссовер романа А.С. Пушкина и истории о Зорро, и «Менталистка» о психологе, которая может видеть прошлое при прикосновении к людям и предметам.

Вместе с РЕН ТВ платформа также готовит два релиза. Детективный боевик «Доставка с гарантией» расскажет о бывшем уголовнике, вынужденном снова заняться криминальными перевозками, чтобы вытащить брата из долгов. Главные роли в проекте производства кинокомпании «Марс Медиа» исполняют Максим Щеголев, Лукерья Иляшенко и Дарья Урсуляк. В центре повествования криминального детектива «Таксопарк 13» – инспектор ГАИ (Павел Харланчук), которого обвиняют в убийстве жены. Он берется за собственное расследование убийства, и, потеряв работу, устраивается в таксопарк №13, которым руководит жесткий и прагматичный человек с непростым прошлым (Сослан Фидаров).

Давид Кочаров также анонсировал два проекта, которые создаются при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») – это комедия «Народная афера» о продюсере тревел-шоу, который придумывает целый этнос, столкнувшись с нехваткой отснятых серий по контракту с ИРИ, а также военная мелодрама «Истребители». Генпродюсер отметил, что для съемок последнего платформа купила настоящий Су-27.

Не обошлось на презентации нового сезона и без большой линейки полнометражных фильмов. Кочаров подчеркнул: все картины созданы Premier в партнерстве: либо с Министерством культуры и Фондом кино, либо с частными инвесторами. Первым из них стала драма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК, которую гостям мероприятия лично представила режиссер Надя Михалкова. Лента расскажет о сыне высокопоставленной московской чиновницы, ставшем участником трагических событий, из-за чего его мать может лишиться политической карьеры. В актерском составе картины задействованы Юлия Высоцкая, Анна Михалкова, Денис Косиков, Оксана Акиньшина и Александр Устюгов.

Главную роль в духоподъемном драмеди СТАЖЕР ПО-РУССКИ исполнил Сергей Шакуров. Ему досталась роль обеспеченного человека почтенного возраста, который решает устроиться на работу обычным курьером. Премьера картины, ранее носившей название ПРОСТО ЖИВИ, состоялась в этом году на фестивале «Окно в Европу» в программе «Осенние премьеры».

Вместе с писателем Александром Цыпкиным платформа готовит комедию СЛИВЯНКИНА ГЕЙТ о неожиданном романе оппозиционной карьеристки Сливянкиной и заместителя мэра Арбузова. По сюжету, они знакомятся на московском форуме по вопросам урбанистики и экологии в регионах, где между ними сразу разгорается искра. У пары завязывается роман, и Сливянкина ставит мэру условие: он должен развестись с женой. Арбузов соглашается, но неожиданно узнает, что на землю летит метеорит и жить, возможно, осталось совсем недолго. Молодой человек решает провести последние дни с семьей, но случайным образом вместе с ним в бункере оказывается и Сливянкина.

В основе комедии ТАНЯ И КОСМОНАВТ с Викторией Исаковой, Анной Михалковой и Сергеем Гилевым лежит пьеса Алексея Житковского «Космос». Фильм расскажет об учительнице английского из Бугульмы, чья жизнь потеряла краски, и она навсегда застряла в серых буднях. Но неожиданно по городу разносится новость, что ее одноклассник – первый бугульминский космонавт – впервые за 25 лет приезжает в родной город. Исакова также выступила продюсером ленты. Представляя фильм, она отметила, что это ее первая комедийная роль, и пообещала, что это очень смешная история. Режиссерами проекта выступили Алексей Кокорин и Юрий Мороз, для которого фильм стал последней работой в кино.

Над комедией ДЫРА работали актеры квартета «Заячий стон», а также Николай Фоменко и Виктория Исакова. Фильм рассказывает про актеров регионального ТЮЗа, которые обнаруживают в стене гримерки загадочную дыру. Оказывается, что в соседнем помещении функционирует секретный стриптиз-клуб, которым владеет директор театра. Чтобы наказать его, низкооплачиваемые актеры решают украсть из сейфа клуба все деньги.

Режиссер Владимир Щегольков представил картину СЕКТОР ГАЗА об истории создания легендарной панк-группы и его лидере Юрии Хое. Главную роль самого музыканта в картине исполнит Никита Кологривый. Гостям презентации показали небольшой фрагмент, позволяющий оценить энергетику, заложенную в проект. В работе над проектом принимает участие Arna Media, а производством занимается «Луна-Парк». Также в утверждении сценария принимала участие дочь Хоя – Ирина Клинских.

Блок «Будущие хиты» открыла комедия «Герой» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой, главный герой которой спасает целый город после аварии на ГЭС: своей собственной пятой точкой он затыкает прорвавшуюся дамбу. Драмеди «Нефть» с Антоном Васильевым рассказывает о невезучем провинциальном работнике водоканала, который находит на своем земельном участке нефть и решает подпольно освоить ее добычу и сбыт. Гостям презентации также продемонстрировали трейлер комедии «Пункт выдачи заказов» с Кристиной Бабушкиной и Алексеем Базановым – ожидается, что зрители увидят на экране то самое место, куда ходят каждый день.

Помимо этого, сериалы Premier, ставшие хитами этого года, не обойдутся без продолжений. Так, второй сезон получит иронический детектив «Подслушано в Рыбинске». Ожидается, что сценарий вновь напишет Иван Баранов, а режиссером останется Петр Тодоровский. По словам Кочарова, первый сезон сериала про рыбинского журналиста с паранормальными способностями посмотрели более 22 млн зрителей. Также вторым сезоном обзаведется комедия «Олдскул» с Марией Ароновой. Сценарий продолжения почти готов, скоро начнутся съемки. Премьера запланирована в онлайн-кинотеатрах Premier и Start на 1 сентября 2026 года. Помимо этого, генеральный продюсер анонсировал продолжения сериалов «Хутор», «Тайга» и «Патриот».

Линейку проектов-событий открыл сериал Александра Войтинского «Лукоморье». В первой части, получившей подзаголовок «Руслан и Людмила» главный герой отправится на поиски любимой и будет готов сделать все ради нее. Продюсерами проекта выступают Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова.

«Студия Видеопрокат» готовит для Premier сериал «Тринадцать». Действие проекта разворачиваются накануне Первой мировой войны и рассказывает о банде, действующей по принципу Робина Гуда. Их прикрытием служит цирк, где акробаты-бандиты используют свои навыки для совершения краж и борьбы с преступниками.

Без значительных подробностей была представлена остросюжетная мелодрама «Паучиха» о злободневной теме сомнительного инфобизнеса. Образ блогера-мошенницы, которая выходит из СИЗО и запускает еще более дерзкий марафон, примерит на себя Елена Лядова.

Также очень кратко Давид Кочаров рассказал о сериале «Черкизона», который должен стать началом трилогии о криминальном подполье российских рынков, создаваемой Premier совместно с онлайн-кинотеатром Wink. По сюжету, сотрудник службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, внедряется на знаменитый вещевой рынок под видом охранника и начинает раскрывать мрачные тайны «Черкизона». Ожидается, что готовящуюся трилогию также войдут сериал про легендарную «Горбушку» от «Студии Видеопрокат» и проект про дальневосточный рынок автомобилей.

Две главные роли в драме «Буш» исполнит Александр Петров, который воплотит на экране страдающего от алкогольной и наркотической зависимости Диму и его альтер-эго по кличке «Буш». По словам Кочарова, это проект, который затрагивает болезненные темы, однако делает это без лишнего драматизма и нотаций – в сериале есть место и иронии, и комедии. Одним из создателей сериала стал Петр Внуков, в прошлом работавший над сценариями «Звоните ДиКаприо!» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Завершил презентацию громкий анонс – комедия «Домашний арест» спустя восемь лет получит продолжение. Генпродюсер Premier отметил, что сценарий уже находится в разработке, а актерский состав будет раскрыт позднее. Напомним, что сериал с Павлом Деревянко и Александром Робаком о пойманном за взятку чиновнике был первым оригинальным проектом платформы.