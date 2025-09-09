top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Количество просмотров сериала «Олдскул» за первую неделю превысило 10 млн

Количество просмотров сериала «Олдскул» за первую неделю превысило 10 млн

Автор: БК

9 сентября 2025

Комедия дебютировала на платформах Premier и Start 1 сентября

Онлайн-кинотеатры Premier и Start поделились первой статистикой по сериалу «Олдскул» – совокупное количество просмотров комедии с Марией Ароновой за семь дней после премьеры превысило 10 млн. 

За первую неделю проект стал лучшим запуском этого года на Start, а на Premier – лучшим запуском среди всех первых сезонов сериалов за всю историю сервиса.

«Мне кажется, тут две главные составляющие. Это очень очень талантливо написанный сценарий – смешной, жизненный, помноженный на стилистику мокьюментари, что придает ему еще больше жизненности. Во-вторых, фантастические артисты. Каждый из актеров находится на своем месте, каждый из них – бриллиант. А во главе всей этой прекрасной группы находится Мария Аронова. Если в проекте есть Аронова, то он изначально успешен», – заявил режиссер Александр Жигалкин.

На сегодняшний день зрителям доступны пять серий «Олдскула» на обеих платформах. Пилот комедии можно также бесплатно посмотреть в официальных соцсетях Premier и Start.

Фото: кадр из сериала «Олдскул»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: триллер «Вниз» оказался на вершине
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Сериал Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров
Подробнее
«Лило и Стич» оказался самым успешным летним пиратским релизом в России
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» открыл аккредитацию
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил шорт-лист питчинга
Подробнее
Предварительная касса четверга: российский триллер «Вниз» возглавил прокат
Подробнее
В Госдуму внесен закон об увеличении срока давности за показ фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 сентября 2025 года
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Paramount заключил сделку по мировому прокату фильмов Legendary
Подробнее
Фестиваль импакт-кино «Лампа» представил жюри
Подробнее
Продолжение «Супермена» выйдет в 2027 году
Подробнее
На «Новом сезоне» состоится дискуссия между продюсерами, агентами и маркетингом платформ
Подробнее
СПбМКФ представил финальную программу форума
Подробнее
Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 сентября
Подробнее
Лето запретов
Подробнее
В Москве отпраздновали 33-летие Кинокомпании СТВ
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Всеведущий читатель» и «Вниз» борются за лидерство
Подробнее

Новости по теме

Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2025 года выросла до 73,6 млрд рублей
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Подробнее