Количество просмотров сериала «Олдскул» за первую неделю превысило 10 млн

Комедия дебютировала на платформах Premier и Start 1 сентября

Онлайн-кинотеатры Premier и Start поделились первой статистикой по сериалу «Олдскул» – совокупное количество просмотров комедии с Марией Ароновой за семь дней после премьеры превысило 10 млн.

За первую неделю проект стал лучшим запуском этого года на Start, а на Premier – лучшим запуском среди всех первых сезонов сериалов за всю историю сервиса.

«Мне кажется, тут две главные составляющие. Это очень очень талантливо написанный сценарий – смешной, жизненный, помноженный на стилистику мокьюментари, что придает ему еще больше жизненности. Во-вторых, фантастические артисты. Каждый из актеров находится на своем месте, каждый из них – бриллиант. А во главе всей этой прекрасной группы находится Мария Аронова. Если в проекте есть Аронова, то он изначально успешен», – заявил режиссер Александр Жигалкин.

На сегодняшний день зрителям доступны пять серий «Олдскула» на обеих платформах. Пилот комедии можно также бесплатно посмотреть в официальных соцсетях Premier и Start.

Фото: кадр из сериала «Олдскул»