Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Автор: БК
12 августа 2025
Экспертам будут представлены 65 проектов
15 августа в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Экспертам будут представлены 65 проектов: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование. В числе новых картин – РУКИ ВВЕРХ! 30 ЛЕТ СПУСТЯ; АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ!; ВИННИ-ПУХ, ДВА ХОЛМА. ФИЛЬМ, НА ОСТРИЕ 2 и многие другие.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фонда. Начало мероприятия в 10:00.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.
Фото: Фонд кино
Самое читаемое
Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программуПодробнее
Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 годаПодробнее
В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»Подробнее
Сериал «Хирург» собрал 2 млн просмотров за первый уикендПодробнее
Слияние Paramount и Skydance официально завершеноПодробнее
Санкт-Петербург выделил 250 млн рублей на рибейты кинопроизводителям в 2025 годуПодробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 годаПодробнее
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя киноПодробнее
«Короче» откроется киноальманахом от участников смотраПодробнее
Сделка Paramount и Skydance: чего ждать от новых владельцев?Подробнее
Disney перестанет публиковать ежеквартальные данные о количестве подписчиков своих стриминговПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подрядПодробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверыПодробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»Подробнее
В России появится сервис для маркировки нейросетевого контентаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Иван Семенов. Первый поцелуй» уступает предшественникамПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 августаПодробнее
В Москве прошла премьера сериала «Знахарь»Подробнее
Официальная касса России: герои фильмов, соединяйтесь!Подробнее
Новости по теме
Фонд кино продлевает сроки конкурса на производство фильмов о Дальнем ВостокеПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокатеПодробнее
Фонд кино провел питчинг проектов кинокомпаний-лидеровПодробнее
Фонд кино поддержит оснащение десяти кинозалов в новых регионах России в 2025 годуПодробнее