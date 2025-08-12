top banner
  • Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Автор: БК

12 августа 2025

Экспертам будут представлены 65 проектов

15 августа в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будут представлены 65 проектов: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование. В числе новых картин – РУКИ ВВЕРХ! 30 ЛЕТ СПУСТЯ; АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ!; ВИННИ-ПУХ, ДВА ХОЛМА. ФИЛЬМ, НА ОСТРИЕ 2 и многие другие.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фонда. Начало мероприятия в 10:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино

