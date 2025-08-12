Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино

Подать заявку можно до 12 ноября

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил в своем телеграм-канале, что стартовал новый прием заявок на гранты для кинопроизводителей, создающих образ столицы в кино.

В этом году максимальный размер гранта был увеличен с 15 до 20 млн рублей. Фурсин также заявил, что экспертный совет ввел новую систему критериев оценки проектов и теперь будет обращать внимание на органичность включения образа и кадров Москвы в фильм, а также узнаваемость самих архитектурных образов.

Подать заявку на гранты можно на сайте «Москино» до 12 ноября.

Фото: Freepik