top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино

Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино

Автор: Илья Кувшинов

12 августа 2025

Подать заявку можно до 12 ноября

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил в своем телеграм-канале, что стартовал новый прием заявок на гранты для кинопроизводителей, создающих образ столицы в кино.

В этом году максимальный размер гранта был увеличен с 15 до 20 млн рублей. Фурсин также заявил, что экспертный совет ввел новую систему критериев оценки проектов и теперь будет обращать внимание на органичность включения образа и кадров Москвы в фильм, а также узнаваемость самих архитектурных образов.

Подать заявку на гранты можно на сайте «Москино» до 12 ноября.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее
Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Аудитория аниме на «Кинопоиске» выросла на 60% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
Сериал «Хирург» собрал 2 млн просмотров за первый уикенд
Подробнее
Слияние Paramount и Skydance официально завершено
Подробнее
В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»
Подробнее
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино
Подробнее
«Короче» откроется киноальманахом от участников смотра
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 года
Подробнее
Санкт-Петербург выделил 250 млн рублей на рибейты кинопроизводителям в 2025 году
Подробнее
Disney перестанет публиковать ежеквартальные данные о количестве подписчиков своих стримингов
Подробнее
Сделка Paramount и Skydance: чего ждать от новых владельцев?
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
В России появится сервис для маркировки нейросетевого контента
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иван Семенов. Первый поцелуй» уступает предшественникам
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 августа
Подробнее
Официальная касса России: герои фильмов, соединяйтесь!
Подробнее

Новости по теме

В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино
Подробнее
«Москино» и коммуникационное агентство Prophet получили премию «Серебряный лучник»
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона Московского кинокластера
Подробнее
Мэрия Москвы выкупила назад шесть советских кинотеатров
Подробнее
Кинопарк «Москино» подписал соглашение о сотрудничестве с медиакластером Египта
Подробнее