Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино
Автор: Илья Кувшинов
12 августа 2025
Подать заявку можно до 12 ноября
Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил в своем телеграм-канале, что стартовал новый прием заявок на гранты для кинопроизводителей, создающих образ столицы в кино.
В этом году максимальный размер гранта был увеличен с 15 до 20 млн рублей. Фурсин также заявил, что экспертный совет ввел новую систему критериев оценки проектов и теперь будет обращать внимание на органичность включения образа и кадров Москвы в фильм, а также узнаваемость самих архитектурных образов.
Подать заявку на гранты можно на сайте «Москино» до 12 ноября.
Фото: Freepik
