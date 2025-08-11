Предварительная касса уикенда: «Одно целое» вновь возглавило официальный прокат

Лучшей из новинок стала российская комедия «Атель-Матель»

Согласно предварительным данным, прошедший уикенд стал самым слабым в текушем году. Лидерство в официальном прокате сохранил хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG), пополнивший свою копилку еще на 28 млн рублей. Общая касса ленты с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях выросла до отметки в 90 млн рублей.

Лучшей из новинок стала отечественная комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP). Проект с Яном Цапником сумел освоить порядка 18-19 млн рублей за четыре дня проката.



Худшую среднюю заполняемость в первой десятке продемонстрировал триквел семейной франшизы ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Тем не менее, заработанные им 12 млн рублей позволили картине занять шестую строчку таблицы лучших релизов уикенда.



Также в топ-10 попали два фильма ужасов – ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF) и ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА (EXP), пополнившие свою копилку на 9 и 6,5 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ