top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Одно целое» вновь возглавило официальный прокат

Предварительная касса уикенда: «Одно целое» вновь возглавило официальный прокат

Автор: Георгий Романов

11 августа 2025

Лучшей из новинок стала российская комедия «Атель-Матель»

Согласно предварительным данным, прошедший уикенд стал самым слабым в текушем году. Лидерство в официальном прокате сохранил хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG), пополнивший свою копилку еще на 28 млн рублей. Общая касса ленты с Элисон Бри и Дэйвом Франко в главных ролях выросла до отметки в 90 млн рублей. 

Лучшей из новинок стала отечественная комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP). Проект с Яном Цапником сумел освоить порядка 18-19 млн рублей за четыре дня проката. 

Худшую среднюю заполняемость в первой десятке продемонстрировал триквел семейной франшизы ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Тем не менее, заработанные им 12 млн рублей позволили картине занять шестую строчку таблицы лучших релизов уикенда. 

Также в топ-10 попали два фильма ужасов – ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF) и ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА (EXP), пополнившие свою копилку на 9 и 6,5 млн рублей соответственно. 

Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль ORIGINAL+Doc объявил программу
Подробнее
Слияние Paramount и Skydance официально завершено
Подробнее
Сериал «Хирург» собрал 2 млн просмотров за первый уикенд
Подробнее
В России появится сервис для маркировки нейросетевого контента
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Новый дистрибьютор «Товарищество независимых продюсеров» дебютирует «Филателией»
Подробнее
Disney перестанет публиковать ежеквартальные данные о количестве подписчиков своих стримингов
Подробнее
Стала известна дата проведения юбилейной «Ночи кино»
Подробнее
Джеймс Кэмерон может снять «Призраки Хиросимы» в 3D
Подробнее
Skydance представила руководство нового медиаконгломерата
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
Новые владельцы Paramount могут попробовать купить Warner Bros.
Подробнее
Предварительная касса уикенда: фильм ужасов «Одно целое» возглавил прокат
Подробнее
Фонд кино поддержит 18 проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иван Семенов. Первый поцелуй» уступает предшественникам
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 августа
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее