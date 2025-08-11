В Госдуму внесли законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой на стримингах

Инициативу предложил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов внес в Госдуму новый закон, который предлагает блокировать на цифровых платформах и в социальных сетях контент, содержащий нецензурную брань. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте законопроекта отмечается, что в случае принятия данной инициативы, авторы подобного контента должны принять аналогичные меры, как на телевидении и радио, например – использовать звуковой сигнал для маскировки, или перемонтаж, чтобы избежать блокировки.

По мнению Свинцова, принятие данного законопроекта позволит установить более четкий и эффективный механизм регуляции контента с нецензурной лексикой.

Фото: официальный сайт Государственной Думы