В Госдуму внесли законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой на стримингах
Инициативу предложил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов внес в Госдуму новый закон, который предлагает блокировать на цифровых платформах и в социальных сетях контент, содержащий нецензурную брань. Об этом сообщает РИА Новости.
В тексте законопроекта отмечается, что в случае принятия данной инициативы, авторы подобного контента должны принять аналогичные меры, как на телевидении и радио, например – использовать звуковой сигнал для маскировки, или перемонтаж, чтобы избежать блокировки.
По мнению Свинцова, принятие данного законопроекта позволит установить более четкий и эффективный механизм регуляции контента с нецензурной лексикой.
Фото: официальный сайт Государственной Думы