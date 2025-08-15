Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)

Всего в первом блоке экспертам представили 31 проект

15 августа в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Питчинг открыла картина 100 000 УДАРОВ студии Bazelevs, основанная на биографии лишившегося ног российского десантника Рустама Набиева, покорившего Эльбрус. В центре повествования – его рискованное восхождение на вершину Манаслу (8163 м) вместе с другом-гидом Иоанном и альпинисткой Дашей, под пристальным взглядом камер, в условиях смертельной непогоды и острой нехватки ресурсов. Режиссером выступает Дмитрий Хонин (ГОРЫНЫЧ). Главную роль в картине исполнит сам Набиев, а на роль гида создатели надеются привлечь Ивана Янковского. Авторы проекта также отметили, что это не социальная драма, а захватывающий фильм, в котором даже есть место юмору, поэтому в числе референсов называются ЭВЕРЕСТ, 128 ЧАСОВ и 1+1. Партнером картины станет Первый канал.

Студия KION FILM представила остросюжетную драму АДЕН 86. Действие картины разворачивается в 1986 году в разгар внезапно вспыхнувшей гражданской войны в Йемене. В центре повествования – советский журналист, вынужденный заключить опасный союз с одним из местных политических лидеров ради спасения своей семьи. Автором сценария и режиссером выступает Дмитрий Грачев (ВЫЧИСЛИТЕЛЬ, НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ), который заявил, что картина не только основана на реальных событиях, но и рассказывает о его собственном отце. Сценарий находится на финальной стадии доработки. В актерском составе авторы видят Евгения Цыганова, Светлану Ходченкову и Владимира Машкова – по словам Грачева, он общался с актером несколько лет назад, и он предварительно заинтересован картиной. В числе референсов – ОПЕРАЦИЯ «АРГО», КАНДАГАР, ПОБЕГ ИЗ МОГАДИШО, а также сериал Netflix «Шпион». Съемки предварительно запланированы в Египте и Дагестане.

Продюсерский центр «Ленфильм» представил исторический фильм АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ, рассказывающий историю становления юного князя Александра Ярославича. В описываемый период – с пяти до тринадцати лет – он неоднократно сталкивается с искушениями и поражениями, но становится взрослее и мудрее, чтобы в решающий момент поступить правильно и понять, в чем же состоит смысл княжеского долга. Режиссером проекта выступает Михаил Расходников (УРАЛОЧКА, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ). В дримкасте на главную роль заявлен Алексей Батанин, а на второстепенные – Тимофей Кочнев, Иван Охлобыстин и Тиль Швайгер, который может сыграть магистра ордена меченосцев Фольквина фон Наумбурга. Среди референсов создатели называют картины АНДРЕЙ РУБЛЕВ, ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ и НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА. Проект находится на стадии препродакшна, осенью должен начаться кастинг. Бюджет проекта – 429,5 млн рублей, предполагаемый дистрибьютрор – «Каро Премьер».

Продюсер Тимур Вайнштейн рассказал об экранизации повести Бориса Васильева АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (Кинокомпания «Темп»). Сюжет картины развернется сразу в нескольких временных эпохах и будет объединять фронтовые будни с современной драмой взросления. Когда молодой курсант случайно узнает о подвиге своего прадеда, павшего в бою на Курской дуге, он отправляется в путешествие к месту последнего сражения, чтобы соединить память поколений. Постановщиком выступит Владимир Машков, это будет его первая режиссерская работа со времен драмы ПАПА в 2004 году. Помимо этого, он также исполнит главную роль. На второстепенных ролях будут задействованы актеры театра Олега Табакова. Производственный бюджет фильма – 1,145 млрд рублей, у Фонда запрашивается 200 млн. Картина запланирована к выходу в прокат 29 апреля 2027 года.

Следующим проектом, который представил Вайнштейн, стало продолжение комедии ТЕЩА с Гариком Харламовым. Действие картины под названием ВТОРАЯ ТЕЩА («Берг Саунд») будет разворачиваться спустя шесть лет после событий первой части. По сюжету размеренную жизнь Виктора нарушает появление его брата-близнеца Тохи, с которым их связывает давняя вражда, подогреваемая тещей. Когда за Тохой начинают охотиться сотрудники ФСИН, семейство оказывается втянутым в череду событий, меняющих их судьбу навсегда. Режиссером вновь выступит Аскар Узабаев. К актерскому составу присоединились Сергей Бурунов, Мария Аронова и Владимир Епифанцев. Бюджет картины – 600 млн рублей, у фонда запрашивается 75 млн рублей. Лента заявлена на 5 марта 2026 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Продолжение музыкальной ленты РУКИ ВВЕРХ! получило подзаголовок 30 ЛЕТ СПУСТЯ («Берг Саунд»). Ожидается, что фильм раскроет малоизвестные страницы жизни Сергея Жукова и расскажет о времени, когда он потерял все: близких, славу, деньги и, главное, жажду творить. Режиссером картины по сценарию Сергея Калужанова выступит Алиса Шитикова. Главные роли исполнят Влад Прохоров, Илья Русь, Регина Бурд и сам Жуков. Производственный бюджет ленты – 400 млн рублей, у Фонда запрашивается 100 млн. Релиз предварительно намечен на октябрь 2026 года.

Продюсерский центр «Хорошо Продакшн» представил байопик оперной певицы Галины Вишневской – историческую драму ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА... Картина расскажет о девочке из неблагополучной семьи, которая пережила блокаду Ленинграда, смерть близких, тяжелую болезнь и стала оперной певицей мирового масштаба. Режиссером станет Владимир Хотиненко. На данный момент картина, которая делается совместно с компанией «Марс Медиа», находится на стадии препродакшена. Съемки запланированы на осень. Роль Вишневской в разные годы должны исполнить Варвара Фриман и Евгения Леонова. Также в дримкасте заявлены Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь и Александра Урсуляк. Бюджет картины – 330 млн рублей, у фонда запрашивается 230 млн.

Компания «Дудка Филмс» вновь представила спортивную комедию ТРЕНИРОВКА ГНЕВА. По сюжету в сеть попадает видео, где тренер женской команды «Динамо» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит Панфилову ультиматум: увольнение или терапия с психологом. Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, а его экранными партнершами станут Анастасия Талызина и фигуристка Евгения Медведева. Режиссером выступит Виталий Дудка. Бюджет фильма – 200 млн рублей, у фонда запрашивается 130 млн. Выход в прокат намечен на весну 2027 года.

Мелодрама БРОДСКИЙ. ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА («АТВ Фильм») расскажет о великом поэте Иосифе Бродском – его жизни в СССР, взрослении, первых стихах, ссылке и о большой любви. Режиссером картины выступает Анатолий Малкин, который отметил, что сейчас ведутся переговоры с Первым каналом. В числе актеров, которые рассматриваются на участие в проекте – Вера Воронкова, Юлия Яблонская, Мария Одегова, Серафима Гощанская и другие.

В центре повествования сказочного фэнтези ВАРВАРА-КРАСА (ПЦ «ГОРАД») – история простого кузнеца Андрея, который по воле обстоятельств оказывается в подводном царстве вместо царевича. Там он неожиданно для всех покоряет сердце прекрасной Варвары-Красы и становится участником событий, способных изменить судьбу двух миров. Режиссером и автором сценария выступает Антон Ланшаков (СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, «Человек-улыбка»). Роль Варвары исполнит Рината Тимербаева («Красная Поляна»), а Александр Петров примерит на себя партию кузнеца Андрея. Также в актерском составе – Милош Бикович, Вита Корниенко, Леонид Ярмольник и Никита Полицеймако.Бюджет картины – 700 млн рублей, у фонда запрашивается 150 млн. Релиз намечен на зиму 2027 года.

Кинокомпания «Наше кино» представила семейную приключенческую комедию ВИННИ-ПУХ. По сюжету картины 12-летний Артем случайно обнаруживает портал в Зачарованный лес, где он знакомится с Винни-Пухом и его друзьями. Но попытка похвастаться находкой перед ровесниками оборачивается катастрофой – мальчика поднимают насмех, а портал исчезает, оставив сказочных друзей в мире людей. Спустя двадцать лет Артем, который запретил себе мечтать и погряз в рутине, вновь находит Пуха и отправляется с ним на поиски потерянных героев, чтобы вернуть их домой. Режиссером выступит картины Василий Ровенский. В дримкасте на главные роли заявлены Виктор Хориняк, Милош Бикович, Диана Пожарская и Софья Петрова. Самого Винни-Пуха может озвучить Андрей Леонов, с которым сейчас ведутся переговоры. Съемки должны начаться в этом году. По словам управляющего партнера компании «Наше кино» и продюсера Максима Рогальского, на данный момент уже разработаны все анимационные персонажи. Производственный бюджет – 400 млн рублей.

Военная драма ВРАГ (Кинокомпания «Альянс») повествует о тяжелораненых бойцах, оказавшихся в серой зоне, где им предстоит справляться с голодом, противостоять вездесущим дронам и вступать в неравный бой, одновременно пытаясь выжить и понять, кто настоящий враг. Предполагается, что главную роль в картине Ивана И. Твердовского исполнит Глеб Калюжный, который сейчас проходит службу в армии. Партнерами проекта выступают телеканал «Россия-1» и кинопрокатная компания «Атмосфера Кино». Съемки намечены на весну 2026 года, а релиз – на март 2027-го.

Полнометражная комедия ДВА ХОЛМА. НАЧАЛО («Старт Студио») станет приквелом сериала «Два холма» и перенесет зрителей в 2115 год. По сюжету после вируса PMS-18 почти все мужчины исчезли, и женщины выстраивают новое экологически чистое общество. Однако мирная жизнь рушится, когда один из хранителей семени, молодой Цезарь, попадает в плен к «приматам» – мужчинам, живущим в зоне отчуждения, и неожиданно становится связующим звеном между двумя мирами. «Это история любви представителей двух совершенно разных миров – Цезаря и Зины. Запретная любовь, словно Ромео и Джульетта, сюжет, понятный каждому. Все любовные перипетии разворачиваются на фоне непростой международной обстановки – противостояния матушки России и матушки Америки», – заявил со сцены продюсер Сергей Маевский. Главные роли в проекте исполнят Владимир Епифанцев, Валери Зоидова, Слава Копецкин, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Константин Федоров, Денис Моисеев и другие. Производственный бюджет – 400 млн рублей, у фонда запрашивается 150 млн. Релиз ленты намечен на апрель 2026 года.

Компания «Инфинити контент» представила семейную приключенческую ленту ДОКТОР ГАФ. По сюжету девочка Марина (Алиса Руденко) сбегает из дома, чтобы отвезти смертельно больную собаку Тайю к загадочному ветеринару Доктору Гафу (Сергей Гармаш), который, по слухам, творит чудеса. Когда ночью из его клиники похищают всех животных, Марина и Гаф вместе с отрядом говорящих зверей отправляются на их спасение. По словам продюсера Георгия Малкова, съемки картины уже идут. В актерском составе также задействованы Ирина Розанова, Борис Хвошнянский и Ольга Медынич. Проект создается совместно с компанией «НМГ Кинопрокат» и при поддержке телеканала СТС.

Приключенческая комедия ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ («Хэштег Медиа») расскажет о старшекласснике, который заканчивает школу и готовится стать хирургом. Правда, ничего из перечисленного он не выбирал, а выбирала его мама. Влюбившись однажды в одноклассницу, Ваня идет против властной мамы, угоняет трактор, однако вместо тюрьмы оказывается на заводе. Там, пройдя через испытания и став частью дружной бригады, он взрослеет, находит свое призвание и понимает, чего хочет от жизни. В дримкасте на главные роли – Леон Кемстач, Вероника Журавлева и Юлия Пересильд. Режиссером картины выступит Артем Аксененко («В клетке», «Жить жизнь»). Проект поддерживает Минпромторг России, а дистрибьютором выступит «Централ Партнершип». Заявленный бюджет – 500 млн рублей.

Компания «Проспект Мира» представила семейную ленту КОМАНДА, основанную на реальной истории детской футбольной команды «Тотем». По сюжету обычные парни из красноярского детского дома под руководством бизнесмена Горбатова совершают невозможное – выигрывают Чемпионат России по мини-футболу. Партнерами проекта выступят правительство Красноярского края и Российский футбольный союз. По словам Антона Богданова, он надеется, что к картине также присоединятся «Централ Партнершип», телеканал «Россия 1» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Релиз картины предварительно намечен на декабрь 2026 года.

Компания «Смарт Фильм» вновь представила спортивный байопик КОСТЯ, посвященный Константину Еременко – лучшему футболисту в истории мини-футбола по мнению FIFA. Режиссером выступает Александр Баршак. Постановщик отметил, что это история об очень сложном человеке, поэтому одним из референсов является драма ОСНОВАТЕЛЬ с Майклом Китоном. Роль Еременко в картине исполнит Артем Быстров. Также в актерском составе заявлены Евгений Стычкин, Дарья Мельникова и Юлия Франц. Картину поддержит Российский футбольный союз, заявленный бюджет – 250 млн рублей. Релиз фильма намечен на весну 2027 года.

Фантастическая комедия КОТ-УЧЕНЫЙ («Вива Фильм») расскажет о гениальном ученом, который в результате налета конкурентов случайно переносит свое сознание в тело домашнего кота. Теперь, преодолевая нелепые и опасные испытания, он должен разоблачить злоумышленников и вернуть себе человеческий облик. Режиссером картины выступает Иван Архипов, а продюсерами – Виктория Гудз и Анатолий Сергеев. В актерском составе проекта заявлены Милош Бикович, Александр Дьяченко, Полина Максимова, Софья Каштанова и Людмила Артемьева. Релиз намечен на апрель 2027 года, дистрибьютор – «Каро Премьер».

В центре повествования драмеди ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ («Мирфильм») – корпоративный юрист, который в поиске ответов, отчего его жизнь скучна и безрадостна, случайно обнаруживает вход в собственный мозг. Там он встречает Управляющего разумом, который, как выясняется, уже много лет редактирует его воспоминания и решения. Режиссером и автором сценария картины выступает Алена Званцова. В дримкасте заявлены Антон Васильев, Ирина Горбачева, Юра Борисов, Анастасия Красовская и Петр Федоров. По словам продюсера и соавтора сценария Рафаела Минасбекяна, это будет одновременно и зрительское кино, и авторский проект, который может быть интересен разнообразным фестивалям. В числе референсов называются БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ, ФОРМА ВОДЫ, КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ и ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА. Компьютерная графика в картине частично будет реализована при помощи искусственного интеллекта. Производственный бюджет – 180 млн рублей, у фонда запрашивается 126 млн.

Продюсер Константин Эрнст очень подробно рассказал о масштабной военной драме МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (Кинокомпания «Глобус-фильм»), основанную на реальных событиях, произошедших во время Корейской войны в 1950–1951 годах. Создатели отмечают, что это фильм о людях, которые воевали без права на славу и признание, ведь их миссия была строжайшей государственной тайной. Эрнст также отметил, что знает о данной истории с детства, потому что в противостоянии советских истребителей и американских самолетов участвовал его дядя. Сценарий написан участницей программы «Автор» Марией Мзоковой, а режиссером выступит Дмитрий Хонин (ГОРЫНЫЧ). В дримкасте на главную роль заявлены Сергей Горошко, Роман Васильев и Тихон Жизневский. По словам Хонина, команда уже нашла для съемок несколько оригинальных МиГов, сейчас идет подбор локаций, в ближайшее время также начнется кастинг. Константин Эрнст также добавил, что съемки картины частично могут пройти в Северной Корее.

Компания «Фильм» представила экранизацию повести Н.В. Гоголя НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Действие всем известной истории будет разворачиваться накануне Рождества и расскажет о кузнеце Вакуле, который должен перехитрить коварного Черта, достать у императрицы черевички и успеть вернуться в Диканьку до утра, чтобы спасти мать и завоевать сердце капризной Оксаны. Режиссером картины выступит Антон Борматов (ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА). В дрим-касте главные роли заявлены Кузьма Сапрыкин (Вакула), Евгения Леонова (Оксана), Иван Янковский (Черт) и Елена Панова (Солоха). Свое участие в проекте видеообращением подтвердила Анна Михалкова, которая исполнит роль императрицы. Партнерами картины выступают продюсерский центр Film Collection, компания «Веста», телеканал «Рен-ТВ» и кинопрокатная компания «НМГ Кинопрокат». Бюджет проекта – 300 млн рублей.

«Киностудия Соль» вновь представила комедию ПЕТРОВ, ГОЛОС!, рассказывающую о 40-летнем неудачнике, который в результате несчастного случая начинает слышать мысли собак. Режиссером картины выступает Алексей Зотов («Политех», УБИТЬ БОССА). В дрим-касте – Никита Ефремов, Ярослав Могильников, Анна Чиповская. Для озвучания животных планируется привлечь различных медийных звезд.

Семейное драмеди ПОЕЗДКА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ («Киностудия КИТ») расскажет историю нелюдимого дальнобойщика Ромы, который, чтобы заработать на лечение сестры, решается на рискованное дело – угон электрокара. План, придуманный его хитроумным отцом-мошенником, срывается, и вместо легкой аферы Рома оказывается втянут в непредсказуемое путешествие через полстраны. Его спутниками становятся разношерстная компания: болтливая мажорка, сварливый старик и наивный юноша из детдома. Режиссером картины выступает Артем Соловьев. В дримкасте – Роман Евдокимов, Елизавета Юрьева, Сергей Гармаш, Александр Алябьев и Вадим Демчог. В числе референсов авторы назвают картины ВПРИТЫК, ПОЕХАВШАЯ и ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ. Релиз ленты запланирован на весну 2027 года, дистрибьютором выступает «Централ Партнершип», а промо-партнером – телеканал ТНТ.

Компания «Пропеллер продакшн» представила фильм-катастрофу ПОЛЮС ХОЛОДА, основанную на реальных событиях. Действие картины разворачивается в Антарктиде в 1982 году. По сюжету молодой кинооператор прилетает на станцию «Восток», чтобы снять репортаж к юбилею научной базы. Однако короткое путешествие превращается в длительную борьбу за выживание. Режиссером картины выступает Андрей Волгин (КРАСНЫЙ ШЕЛК). К актерскому составу проекта уже присоединились Федор Федотов, Гоша Куценко и Милош Бикович. Проект делается совместно с Русским географическим обществом, которое поможет команде картины организацией съемок в Антарктиде.

Драма РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО («СТИО») расскажет о бывшем разведчике, которой лишился обеих ног. По сюжету он приезжает в дом инвалидов в заброшенном монастыре и, благодаря неунывающему жизнелюбию, объединяет его обитателей, помогая им поверить, что жизнь продолжается. В дримкасте на главную роль – фигурист Роман Костомаров. Продюсер Александр Просянов также заявил, что хотел бы привлечь к участию в картине людей с ограниченными возможностями – в частности, участников СВО.

Продюсер Георгий Малков рассказал о новом проекте от создателей НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ – комедии ДЕДМОБИЛЬ («Кинотека»). В центре повествования окажется водитель старой закалки, который теряет работу и случайно становится «живым прикрытием» для умного беспилотного такси. Главную роль в проекте исполнит Юрий Стоянов, который уже подтвердил свое участие. В дрим-касте на голос автомобиля – Гарик Харламов и Сергей Бурунов. Съемки картины, создающейся при участии холдинга ВГТРК, начнутся осенью в Санкт-Петербурге. Бюджет – 139,7 млн рублей. Релиз намечен на июнь 2026 года, дистрибьютор – «Каро Премьер».

Режиссер Ярослав Чеважевский (КУКА) представил свой новый проект – драмеди РОДНАЯ КРОВЬ («САШ-муви»). По сюжету Денис с бабушкой Томой и девушкой Лизой отправляются в деревню Богатое, чтобы спасти дом и избежать бандитов, а их приключение превращается в путь взросления, смелости и возвращения украденной реликвии в музей. Чеважевский отметил, что давно не снимал кино, поэтому очень волнуется. Сценарий был написан в 2005 году и отражает то, что старшее поколение редко говорило о войне.

Приключенческая сказка ЩЕЛКУНЧИК (Киностудия «Слово») запланирована к выходу на 1 января 2028 года. Действие картины будет разворачиваться в 1892 году. Чайковский создает музыку для «Щелкунчика», а юная балерина Саша и Франц, сын властной директрисы театра мадам Дроссельмейер, готовятся исполнить роли Щелкунчика и Мари. Однако за блеском сцены скрыто напряженное противостояние: «верхний» мир балетной элиты сталкивается с «нижним» миром рабочих закулисья. Когда загадочный Мышиный король грозит уничтожить постановку, Саше и Францу предстоит стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр. Режиссером картины выступит Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА), а оператором – Михаил Хасая. В дримкасте на роль Щелкунчика заявлен Марк Эйдельштейн, на роль Пети – Слава Копейкин. На партию Саши рассматривают Софию Лопунову, Полину Гухман и Полину Цыганову. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Компания «База Медиа» представила семейное драмеди СИЛА ДУХА. По сюжету трейдинг-консультант Олег Быстров получает в наследство крымскую ферму с конюшней и вместе с дочерью Полиной пытается продать ее, чтобы спасти брак и купить квартиру в Москве. Но когда девочка находит родственную душу в норовистом коне Духе, Олег сталкивается с трудным выбором между финансовой выгодой и счастьем ребенка. Креативным продюсером проекта выступает Алексей Нужный. Главную роль в картине исполнит Тихон Жизневский, который подтвердил свое участие видеообращением. В числе референсов называются ПАЛЬМА, СНЕЖНЫЕ ПСЫ и МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК. Съемки запланированы в Крыму на весну 2026 года, а релиз – на осень 2026-го. Дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Студия «Руки Вверх Production» рассказала о семейном приключенческом фильме БАБАЙКА. Режиссер Илья Учитель отметил, что это абсолютно оригинальная история. По сюжету бабайка-хипстер Жутия впервые в жизни идет против воли отца и бросается в опасное путешествие – в мир людей, полный неожиданных угроз, невероятных приключений и чудесных встреч. В дримкасте на роли взрослых заявлены Максим Матвеев, Тихон Жизневский, Вячеслав Чепурченко, Анна Зайкова, Ирина Горбачева, Юлия Снигирь.

Заключительным проектом первого блока питчинга стала комедия СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК («Карго Фильм»). Она рассказывает о талантливом биоинженере, который изобретает революционный мозговой имплант, превращающий спившегося актера-неудачника в самого счастливого человека на свете. Впереди у тандема дорога от Екатеринбурга до Москвы в одной машине и прекрасная возможность проверить – можно ли сделать человека счастливым по простому нажатию кнопки? Главные роли в картине Карена Оганесяна исполнят Александр Петров и Юрий Стоянов. В числе референсов называются НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. Дистрибьютором проекта выступит «Атмосфера Кино». Релиз намечен на весну 2027 года.