Компании, не являющиеся лидерами, могут податься на безвозвратную субсидию до 29 сентября

Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов.

Теперь организации кинематографии, не являющиеся лидерами кинопроизводства, могут подать заявку на получение безвозвратной субсидии до 23:59:59 (мск) 29 сентября включительно.

Также до 23:59:59 (мск) 29 сентября возможна подача заявок на получение поддержки на условиях стопроцентной возвратности для всех организаций кинематографии – как для лидеров кинопроизводства, так и для компаний, не являющихся лидерами.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более подробная информация доступна на сайте Фонда.

Фото: Фонд кино