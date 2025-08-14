top banner
Новое руководство Paramount анонсировало возвращение к знакомым франшизам

Автор: Илья Кувшинов

14 августа 2025

В их числе «Топ Ган», «Звездный путь» и «Трансформеры»

13 августа в Лос-Анджелесе состоялась большая пресс-конференция нового главы Paramount, A Skydance Corporation Дэвида Эллисона и руководителей подразделений новой объединенной корпорации, которая была, по большей части, была сосредоточена на кино и телевидении.

По словам Эллисона, главным приоритетом студии является ТОП ГАН 3, продолжение кассового хита 2022 года, собравшего в прокате $1,5 млрд. Медиаменеджер, сделавший десять проектов с Томом Крузом во времена Skydance, заявил, что продолжит работать с актером до тех пор, пока у Круза есть желание рассказывать истории.

Со-руководитель киноподразделения Джош Гринштейн, в свою очередь, подтвердил недавние слухи о реанимации больших франшиз Paramount, которые давно не появлялись на больших экранах. В частности, он упомянул ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ, ТРАНСФОРМЕРЫ и, к удивлению многих, ВОЙНУ МИРОВ Z.

Студия также продолжит создавать хорроры и комедии с рейтингом R и не забудет об оригинальных проектах. Гринштейн подчеркнул, что Paramount рассчитывает выпускать 15 фильмов в год, постепенно увеличивая их количество до 20.

Фото: кадр из фильма ТОП ГАН: МЭВЕРИК

