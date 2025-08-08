Сделка Paramount и Skydance: что ждать от новых владельцев?

Инсайдеры полагают, что акцент будет сделан на реанимации нескольких крупных франшиз

Слияние Skydance Media и Paramount Global было официально завершено на этой неделе, и весь Голливуд строит теории, какими будут дальнейшие планы главы объединенного медиаконгломерата Дэвида Эллисона и его подчиненных.

The Wrap предполагает, что руководители киноподразделения Дана Голдберг и Джош Гринштейн планируют реанимировать две большие франшизы Paramount 2010-х – ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ и ТРАНСФОРМЕРЫ.

Первая из них в последнее время добилась умеренного успеха на стриминге Paramount+ с сериалами «Звездный путь: Пикар» и «Странные новые миры», однако не появлялась в кинотеатрах с 2016 года. По cловам одного из ведущих актерских агентов, ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ является для новой студии «неотложной приоритетной задачей».

В случае с ТРАНСФОРМЕРАМИ инсайдеры утверждают, что до слияния со Skydance, студии были представлены сразу четыре сценария, которые так и не были реализованы – режиссером одного из них должен был вновь выступить Майкл Бэй. Последний даже официально выражал свое желание вернуться к франшизе, однако Paramount продолжила самостоятельные экспериментами с форматами, вроде мультфильма ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО.

Тем не менее, у нового предприятия Эллисона уже есть несколько потенциальных хитов на 2027 год, которые достались в наследство от прошлого режима Paramount – новые части франшиз СОНИК В КИНО и ТИХОЕ МЕСТО. Помимо этого, журналист Джефф Снейдер уверен, что студия в скором времени запустит в производство ожидаемый триквел ТОП ГАНА, который также может дебютировать в 2027-м.

Стоит отметить, что Голдберг и Гринштейн не собираются тянуть с анонсами: буквально через несколько часов после слияния тандем объявил о том, что приобрел права на экшн-драму Джеймса Мэнголда HIGH SIDE о грабителях на мотоциклах. Главную роль в проекте исполнит Тимоти Шаламе.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ