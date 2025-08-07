Слияние Paramount и Skydance официально завершено

Новое предприятие получило название Paramount, A Skydance Corporation

Paramount Global и Skydance Media наконец-то финализировали сделку стоимостью в $8,4 млрд, о которой было объявлено еще в июле прошлого года.

Новое предприятие получило название Paramount, A Skydance Corporation. Акции объединенной компании начнут торговаться на бирже уже с сегодняшнего четверга, 7 августа.

«Сегодняшний день является знаменательным и важным моментом, потому что мы готовимся перенести наследие Paramount в будущее индустрии развлечений. Моя цель заключается в том, чтобы сохранить традиции создания выдающихся историй и одновременно модернизировать процесс их производства и распространения, чтобы поддерживать лучшие таланты, радовать зрителей по всему миру и делать компанию более устойчивой и прибыльной для наших акционеров», – заявил генеральный директор Дэвид Эллисон.

Медиаменеджер также добавил, что для него большая честь и привилегия «помочь культовому бренду перейти к новой главе».