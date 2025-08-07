top banner

Слияние Paramount и Skydance официально завершено

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2025

Новое предприятие получило название Paramount, A Skydance Corporation

Paramount Global и Skydance Media наконец-то финализировали сделку стоимостью в $8,4 млрд, о которой было объявлено еще в июле прошлого года.

Новое предприятие получило название Paramount, A Skydance Corporation. Акции объединенной компании начнут торговаться на бирже уже с сегодняшнего четверга, 7 августа.

«Сегодняшний день является знаменательным и важным моментом, потому что мы готовимся перенести наследие Paramount в будущее индустрии развлечений. Моя цель заключается в том, чтобы сохранить традиции создания выдающихся историй и одновременно модернизировать процесс их производства и распространения, чтобы поддерживать лучшие таланты, радовать зрителей по всему миру и делать компанию более устойчивой и прибыльной для наших акционеров», – заявил генеральный директор Дэвид Эллисон.

Медиаменеджер также добавил, что для него большая честь и привилегия «помочь культовому бренду перейти к новой главе».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил образовательную программу
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Создатель «Острых козырьков» напишет новый фильм бондианы
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Москве состоялась премьера боди-хоррора «Одно целое»
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют с большим отрывом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 августа
Подробнее

Новости по теме

Новые владельцы Paramount могут попробовать купить Warner Bros.
Подробнее
Skydance представила руководство нового медиаконгломерата
Подробнее
Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Skydance и Paramount
Подробнее
Paramount+ приобрел стриминговые права на «Южный парк» за $1,5 млрд
Подробнее
Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со Skydance
Подробнее