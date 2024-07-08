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‍Paramount и Skydance объявили о слиянии

Автор: Илья Кувшинов

8 июля 2024

Сделка должна быть завершена в первой половине 2025 года

В воскресенье, 7 июля, компания Skydance Media официально объявила о том, что она и ее партнеры вложат $8 млрд в поглощение Paramount Global.

Ожидается, что Дэвид Эллисон станет председателем совета директоров и генеральным директором медиаконгломерата, а бывший глава NBCUniversal Джефф Шелл – его президентом.

Представители компаний утверждают, что сделка должна быть завершена в первой половине 2025 года. По ее итогам, медиаактивы Paramount Global, которые включают в себя Paramount Pictures, CBS, стриминговые сервисы Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалы Nickelodeon, MTV и BET, впервые с 1980-х годов окажутся в новых руках.

Ранее в воскресенье Skydance получила одобрение от специального комитета совета директоров Paramount. Затем совет в полном составе одобрил план двухэтапной сделки – приобретение компании Шари Редстоун National Amusements, которая владеет 77% акций Paramount класса А, и последующее полноценное слияние.

В официальном пресс-релизе Skydance подчеркивается, что «репозиционирование Paramount будет направлено на повышение прибыли, укрепление стабильности и независимости авторов, а также на увеличение инвестиций в стриминговые сервисы».

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