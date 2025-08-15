Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)

Всего во втором блоке экспертам представили 33 проекта

15 августа в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Второй блог питчинга открылся адаптацией сказки Антония Погорельского ЧЕРНАЯ КУРИЦА («Резервная копия»). По сюжету одинокий мальчик Алеша спасает загадочную черную курицу, которая оказывается министром подземного королевства Карсеремов, и погружается в мир магии и чудес. Алеше предстоит выбор: остаться верным новым друзьям и преодолеть свои страхи или навсегда покинуть волшебный мир. Режиссером картины выступает Владимир Битоков («Натали и Александр», «Хэдшот»). Постановщик отметил, что это очень личная история о взрослении и принятии потерь. В дрим-касте на взрослые роли заявлены Гоша Куценко, Тимофей Трибунцев и Ольга Лерман.

Режиссер Андрей Волгин и продюсер Вадим Быркин представили продолжение ретродетектива КРАСНЫЙ ШЕЛК. Сиквел ЧЕРНЫЙ ШЕЛК («Нота Бене») расскажет о новой миссии Николая Гарина (Милош Бикович) и Артема Светлова (Глеб Калюжный) – на этот раз они окажутся на корабле, кишащем японскими агентами. В это же время Зорге (Максим Матвеев) и Лин (Чжэн Ханьи) ищут секретно привезенный в Шанхай груз. Основной съемочный блок начнется в феврале 2026 года, однако часть кадров была отснята на днях во Владивостоке. По словам Волгина, помимо части звезд из первой части, в картине появятся новые лица – в том числе, и японские актеры.

Компания «Гринвич Продакшн» заявила на защите драму САНЬКЯ – экранизацию одноименного романа Захара Прилепина. Действие картины разворачивается в России конца 1990-х годов. По сюжету Санька Тишин и его друзья – молодые люди, лишенные веры в существующую систему, отчаянно борются за собственную правду. Режиссером картины выступит Андрей Богатырев (КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ), а сопродюсером – Тимур Вайнштейн. В дримкасте на главную роль заявлены Глеб Калюжный, Леон Кемстач и Слава Копейкин. Бюджет картины – 590 млн рублей, у фонда запрашивается 300 млн. Релиз предварительно намечен на февраль 2027 года. Дистрибьютор – «Централ Партнершип».

В центре повествования комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (Кинокомпания «Марс Медиа») находится супружеская пара на грани развода, которая соглашается поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор – человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Автором идеи и режиссером выступила Юлия Трофимова (СТРАНА САША, ЛГУНЬЯ). В актерском составе задействованы Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Юлия Снигирь и Сергей Бурунов. Съемки картины уже завершены, сейчас проект находится в монтаже. Ведутся переговоры сразу с несколькими кинопрокатными компаниями.

ХАННА (Legio Felix) – это детско-юношеская драма о маленькой девочке, чья жизнь переворачивается с началом Второй мировой войны. После ареста отца в нацистской Германии семья Ханны бежит в Ленинград, где сталкивается с арестом матери, жизнью в коммуналке, пленом и жестокостью концлагеря. Однако, благодаря дружбе с соседкой и помощи немецкого врача Ханна учится выживать и сохранять надежду. Режиссером картины выступит дебютант Иван Коровин. Он отметил, что ему хотелось бы снять историю взросления на фоне большой трагедии. Главный посыл, который для себя сформулировал постановщик – чужих детей не бывает. Продюсер Владимир Пермяков отметил, что вместе с прокатчиком «Атмосферой Кино» было принято решение открыть как можно больше новых лиц. На роль Ханны будет проведен масштабный кастинг в России и Германии. Не обойдется и без известных актеров – в предполагаемом актерском составе заявлены на данный момент заявлены Екатерина Симаходская, Даниэль Литтау, Людмила Артемьева, Вольфганг Черни, Валентин Швайгер и Владимир Лысенко. Бюджет картины – 450 млн рублей. Релиз намечен на весну 2027 года.

Кинокомпания «1-2-3 Продакшн» рассказала о приключенческой комедии Я ПРИЗРАК. По сюжету харизматичный мошенник (Гарик Харламов) получает шанс вернуться на два дня с того света, чтобы вернуть украденные деньги последнему обманутому им клиенту – честному полицейскому Леше (Денис Власенко). Вместе они отправляются в опасное и путешествие в мир клиентов Паши Ветерка, среди которых – цыганский табор, уличная мафия, аферисты и жулики всех мастей. Режиссером и автором сценария выступает Эмиль Никогосян («жЫЫЫзнь»). В актерском составе также задействованы Анна Михалкова, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Андрей Федорцов и Ольга Тумайкина. Выход картины в кинотеатральный прокат запланирован на лето-осень 2026 года. Поддержку ленте обеспечат все ресурсы «Газпром-Медиа Холдинга».

Студия «ВоенФильм» открыла свой блок проектов военно-исторической драмой ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. Действие картины будет разворачивается в конце апреля – начале мая 1945 года в Берлине. Несмотря на огромные потери и смертельную опасность, полк полковника Зинченко стремится водрузить Знамя Победы над Рейхстагом, символизируя конец войны. И хотя каждый оставшийся метр несет смерть, бойцы готовы отдать жизнь ради возможности приблизить Победу. По словам продюсера Игоря Угольникова, съемки начнутся весной 2026 года. Он отметил, что для него максимально важна достоверность – зритель должен почувствовать себя в центре событий. Часть съемок проекта пройдет в кинопарке «Москино», где строится масштабная копия Рейхстага. Угольников также добавил, что ЗНАМЯ ПОБЕДЫ будет предварять документальный фильм, посвященный этим событиям.

Героическая комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (Студия «ВоенФильм») рассказывает о летчике, которого после тяжелого ранения назначают на хозяйственную должность начальником ложного аэродрома. Режиссер Александр Жигалкин отметил, что зрителю сейчас не хватает легкого кино о войне – в духе картин, которые снимались в Советском Союзе после Великой Отечественной. В актерском составе ленты задействованы Алексей Шевченков, Владимир Ильин, Даниил Попов, София Лопунова, Светлана Антонова и Антон Батырев. У Фонда запрашивается поддержка на завершение компьютерной графики.

Третий проект студии «ВоенФильм» дал старт секции картин, претендующих на дофинансирование. Военная драма БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА рассказывает о партизанском отряде Миная Шмырева. Он ведет активную подпольную борьбу с фашистами и контролирует коридор через линию фронта, который обеспечивает работу советской разведки и становится дорогой жизни для местного населения. Но для немцев Батька Минай – бандит №1, и для его поимки они берут в заложники четверых его детей. Перед Минаем стоит выбор: сложить оружие в обмен на жизнь детей или продолжить воевать за Родину. Съемки совместной с «Беларусьфильм» картины идут. Режиссером, продюсером и автором сценария выступает Игорь Угольников. Главную роль исполняет Алексей Кравченко. Бюджет проекта – 450 млн рублей. Фонд кино выделил картине в прошлом году 150 млн рублей на безвозвратной основе.

Компания «Пиманов и партнеры» представила историческую драму 1812. ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА. По сюжету во время оккупации Москвы адъютант Наполеона Мишель Клеман влюбляется в русскую девушку. Он не знает, что она специально осталась в Кремле, чтобы убить Наполеона. Съемки фильма начались 8 августа. В картине задействованы Алексей Чадов, Станислав Дужников, Виктор Сухоруков. Режиссером и продюсером выступает Алексей Пиманов, а авторами сценария – братья Олег и Владимир Пресняковы. Бюджет проекта – 700 млн, в прошлом году компания получила 100 млн безвозвратных рублей.

«Рэд Стар Филмс» вновь участвует в конкурсе с фантастической комедией (НЕ) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. По сюжету, 17-летний студент Женя попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол», обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык. Съемки фильма Алексея Чадова завершены, работа над графикой подходит к концу. Главные роли исполнили Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов. Продюсерами картины стали Сергей Сельянов, Алексей Чадов, Андрей Рыданов. На производство проекта ранее было выделено 50 млн рублей.

ТПО «РОК» запросила дополнительные средства на создание военной драмы СПАСЕННЫЙ. В 1942 году пароход, перевозивший раненых по Белому морю, попал под обстрел немецкой авиации и затонул. В живых остались двое – слепой солдат и медсестра, которая станет его глазами. Сто километров по льду и снегу сквозь вихри пурги и ярость ветров. Сто километров от взаимной неприязни до отчаянной нежности. Сто километров откровений, мечтаний, кошмаров и страхов. Но и этого мало. Добить уцелевших прилетает немецкий самолет. Режиссерское кресло займет Илья Учитель, а главную роль исполнит Лев Зулькарнаев. Над сценарием по произведениям Виктора Астафьева работал Александр Терехов. Продюсеры – Алексей Учитель, Анастасия Акопян. Референсами создатели ленты называют фильмы ВЫЖИВШИЙ и ВОЗДУХ.

Еще одним проектом студии «РОК» на дофинансирование стал байопик о Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ. Фильм покажет противоречивый XX век сквозь призму жизни своего величайшего композитора. Парады и аресты, блокада Ленинграда и публичные покаяния, новая власть и объятия партии – все переплавляется в исторический блокбастер о взлетах и падениях гения, о страхе и преодолении. В момент, когда композитор столкнется лицом к лицу со своим главным страхом, возникнет шанс на спасение – любовь – найти загадочную девушку, одно воспоминание о которой возвращает способность писать музыку. Съемки картины Алексея Учителя продлятся до конца сентября. Главные роли играют Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Дарья Балабанова, Никита Кологривый. Продюсерами выступают Алексей Учитель, Анастасия Акопян, Максим Рогальский, Кира Саксаганская.

«Марс Медиа» вновь представила на отбор фантастический детектив по книге Аркадия и Бориса Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У Погибшего Альпиниста» – письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей. После допроса постояльцев он узнает, что часть из них – пришельцы с другой планеты. Раскрывая дело, он параллельно должен решить, как поступить с инопланетянами – помочь им спастись от преследования и улететь на родную планету, или же задержать за совершенное преступление? Главные роли исполняют Евгений Цыганов, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Алена Михайлова, Дмитрий Лысенков, Алексей Розин. Режиссером выступает Александр Домогаров-младший. Продюсеры – Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Юлия Иванова, Нарек Мартиросян, Кристина Рейльян. Основной блок съемок завершен, остался зимний блок. В прошлом году проекту «Марс Медиа» и Первого канала Фонд кино выделил 35 млн рублей.

Компания Legio Felix запросила дополнительную субсидию на завершение производства исторического фэнтези-детектива ЛЕВША. Действие картины разворачивается в 1885 году, когда Российская Империя находится в тревожном ожидании войны. В покоях императора Александра III обнаруживают механическую блоху. К разгадке изобретения привлекают гениального самоучку Левшу. Он узнает, что блоха – это подслушивающий механизм. Вместе с молодым офицером тайной полиции Петром Огаревым Левша отправляется на поиски умного и опасного английского шпиона. Главные роли в полнометражном дебюте Владимира Беседина исполнили Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов. Продюсеры – Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов, Владимир Пермяков. Съемки проекта завершены. Референсами называются картины КРАСНЫЙ ШЕЛК, МАЙОР ГРОМ, ШЕРЛОК ХОЛМС, KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА. Фильм с бюджетом 842 млн рублей получил в прошлом году 105 млн рублей. «Атмосфера кино» выпустит проект на экраны 22 января 2026 года.

Кинокомпания «1-2-3 Продакшн» представила на дофинансирование сказку УМКА, новое прочтение популярной истории. По сюжету в Новогоднюю ночь маленький Тайкэ загадывает желание: он очень хочет обрести друга, с которым бы разделил все свои мечты. На следующее утро мальчик встречает Умку – любознательного говорящего медвежонка, с тех пор Тайкэ и Умка неразлучны. Однажды местный браконьер и бизнесмен Седой обманом выкрал маму Умки, чтобы продать ее в зоопарк. Седой не подозревает, какой крепкой может быть дружба человека и медвежонка: Тайкэ и его мама сделают все, чтобы помочь Умке спасти медведицу. Съемки картины идут с июля. Главные роли в картине исполняют Павел Прилучный, Марина Кравец, Дмитрий Куличков, Антон Ескин. Режиссерское кресло занял Максим Пешков («Жуки»). Продюсеры – Артем Михалков, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Всеволод Жаров, Александр Горохов, Юлиана Слащева, Юлия Осетинская. Над образом Умки и его мамы работает CGF Company. В прошлом году Фонд кино выделил на производство проекта 70 млн рублей. Релиз состоится в декабре 2026 года.

Компания «КИНО ТВ» запросила дополнительные средства на завершение производства мистической драмы АВИАТОР по роману Евгения Водолазкина. В центре повествования – авиатор Иннокентий Платонов, который почти 100 лет пролежал в состоянии сна. Он был заморожен в 1929-м году в лагере на Соловках и разморожен в 2023 году гениальным ученым. Чудом выживший герой пытается вернуться к обычной жизни. Прошлые связи безвозвратно утеряны, на самом пике прервана любовь, умерли близкие люди и самое главное – не раскрыто убийство, в котором авиатор был обвинен. Чтобы разобраться в этом, ему нужно полностью восстановить свою память, в чем ему помогает жена ученого. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Антон Шагин, Ирина Пегова, Евгения Добровольская. Бюджет проекта Егора Кончаловского составляет 500 млн рублей. В 2024 году фильму выделили 100 млн. Продюсеры картины – Сергей Катышев, Илья Кривицкий, Юлия Перкуль. Съемки завершены, на большие экраны АВИАТОРА выпустит «Атмосфера кино».

«Пан-Атлантик Студио» вновь представила военную мелодраму по повести Василя Быкова АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА. По сюжету из концлагеря в Альпах сбегают советский солдат Иван и итальянская партизанка Джулия. Между героями вспыхивает чувство, они мечтают о жизни после войны. Но преследователи в конце концов настигают их, и Иван спасает Джулию ценой своей жизни. Съемки картины начались и продлятся до апреля 2026 года. В фильме задействованы Никита Ефремов, Дениз Сардиско, Милош Бикович, Петар Зекавица. Проект стал копродукцией России и Сербии. Режиссерское кресло занял Владимир Котт. Продюсеры – Екатерина Филиппова, Татьяна Жежель-Гойкович и Вадим Смирнов. Бюджет проекта составляет 430 млн. Ранее Фонд кино выделил картине 175 млн рублей. Релиз представит на больших экранах «НМГ Кинопрокат» в 2027 году.

«Триикс Медиа» запросила дополнительные средства на создание мистического байопика БОГИ КНОРОЗОВА. В центре повествования оказывается советский ученый Юрий Кнорозов, который должен опередить американцев в расшифровке языка майя, письменность которого он сам же несколько веков назад уничтожил. В прошлой жизни и в другом обличие он истреблял культуру майя, а самих индейцев насильно обращал в другую веру. Кнорозову придется вспомнить и искупить вину прошлой жизни, чтобы в этой воскресить язык майя, выиграть гонку с США и прикоснуться к тайнам мироздания. Режиссером выступает Анастасия Чашина, продюсерами – Инесса Юрченко, Сергей Щеглов. Главную роль исполнит Иван Колесников. Съемки картины начнутся в конце августа. Проект с бюджетом 430 млн рублей в прошлом году получил субсидию в размере 70 млн.

«Вайс Филмс» представила триллер ВНИЗ. По сюжету вместо медового месяца на Мальдивах Марина и Антон оказываются в застрявшем на 12-м этаже лифте вместе со странным мужчиной в форме охранника. Именно он подстроил поломку лифта, жаждет справедливой мести и устраивает над ребятами кровавую расправу, а зрителю предложено решить кто в этой трагедии преступник, а кто жертва. Главные роли исполнили Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов. Автором сценария и режиссером выступил Марюс Вайсберг, также он является сопродюсером вместе с Вадимом Верещагиным. Проект с бюджетом 180 млн рублей ранее получил субсидию в размере 30 млн. Фильм выйдет в прокат уже 4 сентября.

«Киностудия им. М. Горького» запросила дополнительные средства на создание совместной с «Марс Медиа» фэнтезийной сказки Анны Меликян ДИВА. В центре повествования – история девочки-вундеркинда с волшебным голосом: уже в 11 лет Майя становится звездой главного оперного театра страны. Однако, две завистливые оперные дивы, у которых она отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от нее. Прямо на сцене Майя выпивает волшебный эликсир и превращается в призрака. В театре она встречает еще одного застрявшего – Йозефа, старого дирижера из XVIII века, который помогает девочке и учит ее жить в новых обстоятельствах. Съемки картины начались 1 августа и продлятся до конца октября. В фильме снимаются Евгений Цыганов, Тимофей Трибунцев, Федор Лавров, Андрей Максимов, Екатерина Воронина, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Вера Майорова. Имя юной актрисы, которая исполняет главную роль, пока держится в секрете. Продюсеры – Юлиана Слащева, Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Александр Бондарев, Мария Мазанова. В прошлом году Фонд кино выделил картине 35 млн. Прокатчик – «Атмосфера кино».

Компания «Зебра» запросила средства на окончание производства сказки КОЛОТУН. Картина расскажет о семье Снегиревых, которая готовится в последний раз встретить вместе Новый год – Анфису и Игоря ждет развод. По пути на грустный праздник машина Снегиревых проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а из сын похищает силу волшебного артефакта – Хронотрона. Теперь, чтобы спасти Ромку, Новый год и будущее обоих миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Но для победы им придется вспомнить, как это быть настоящей дружной семьей. В фильме снимались Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко. Режиссером выступает Олег Гусев, продюсером – Юлия Соболевская. Проект с бюджетом 420 млн рублей в прошлом году получил от Фонда кино 75 млн.

«МайВэйСтудия» представила на дофинансирование российско-индийскую комедию КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ. Главный герой картины – благородный полицейский Рамаш, благодаря которому в Хурмаде царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрым и алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает серию преступлений, и Рамаш встает на защиту родного города. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара, – главного мецената и покровителя Хурмады. Роли индийских братьев исполнили Михаил Галустян и Демис Карибидис. Режиссерское кресло занял Марюс Вайсберг. Продюсеры – Лика Бланк, Олеся Лубоцкая, Алексей Титов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Анастасия Митина. В 2024 году картине выделили 75 млн рублей.

«Н2О Продакшн» участвует в конкурсе со спортивным байопиком КУМПАРСИТА о советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. Именно благодаря им танцы на льду вошли в программу Олимпийских игр, а сама пара стала первыми олимпийскими чемпионами. В борьбе за высшую награду мира спорта они боялись, что чувства друг к другу могут помешать. На глазах миллионов болельщиков из СССР и всего мира Мила и Саша умели проявлять эту любовь на льду, но не решались любить по-настоящему за пределами ледовой площадки. Однако жизнь показала, что только ради и благодаря своей любви они способны дойти до конца и победить. Главные роли исполнят Ангелина Стречина и Никита Кацалапов. Режиссером картины станет Нурбек Эген. Ранее Фонд кино выделял картине 150 млн рублей.

«Мастерская Павла Лунгина» и «Кинопрайм» представили на дофинансирование психологический триллер ЛЕРМОНТОВ. По сюжету молодой и амбициозный Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому свои стихи. Но Сушкова ему отказывает, а Пушкин накануне встречи погибает. Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный Черный человек, который пророчит Лермонтову великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу. Режиссерское кресло займет Павел Лунгин, продюсеры – Антон Малышев, Евгений Панфилов. Главный кандидат на роль Лермонтова – Александр Петров. Бюджет проекта – 600 млн рублей. В прошлом году Фонд кино выделил картине 75 млн.

Компания BBG запросила дополнительную субсидию на создание военной драмы МАЛЫШ с Глебом Калюжным в главной роли. По сюжету, похоронив отца, донецкий подросток идет в штурмовой отряд на СВО, чтобы вытащить из осажденного Мариуполя свою маму, которую не видел с детства. Часть картины отснята, остался московский блок. Релиз запланирован на февраль 2026 года.

«А-Продакшн» вновь представила историческую драму МАТУШКА. В фильме показываются события нескольких дней до ареста Елизаветы Федоровны Романовой – настоятельницы Марфо-Мариинской Обители Милосердия, сестры последней русской императрицы Александры Федоровны Романовой. Большая часть событий и персонажей вымышлены. Главные роли исполнят Надежда Михалкова, Евгений Ткачук, Кирилл Кяро. Картина режиссера Валентина Донскова получила в прошлом году 85 млн рублей.

«РБ Продакшн» повторно заявила историческую экшн-драму Константина Буслова МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. По сюжету в 1572 году войско Крымского ханства стремится захватить власть в Московском государстве. Русская армия завязла в сражениях на западном фронте, Грозный царь в Новгороде. Москву обороняет немногочисленная рать. Для противостояния порабощению отряды опричников объединяются с регулярным войском. Хитростью оттянув вражеское войско от Москвы, дружина под предводительством воевод Воротынского и Хворостинина принимает удар на себя. После нескольких дней ожесточенных боев с применением русскими передвижной крепости и решающего рискованного боя татары наголову разбиты. В картине будут сниматься Тихон Жизневский, Александр Устюгов, Михаил Пореченков, Петр Рыков, Олег Васильков, Дмитрий Кулачков, Федор Лавров, Никита Кологривый. Зимний блок съемок начнется в ноябре, затем на 2026-й запланирован летний.

Компания «Мастерская» участвует в конкурсе на дофинансирование с семейной приключенческой комедией МЫ ИЗ КОМИКСА. По сюжету суперзлодей решает заманить автора комикса в свой мир, чтобы нарушить ход вещей, в котором ему никогда не победить супергероя. Однако вместо писателя через портал проваливаются его дети. Пока ребята сражаются со злом, отец борется с творческим кризисом, даже не догадываясь, что любой сценарный ход может стать для его детей решающим. В фильме будут сниматься Марина Александрова и Никита Ефремов. Режиссер – Вячеслав Сыркин, продюсер – Юрий Бажутов. Проекту с бюджетом 240 млн рублей в прошлом году выделили 20 млн. «НМГ Кинопрокат» выпустит картину на экраны в октябре 2027 года.

«Ирсна Медиа» представила триллер ПАДШИЙ. В центре повествования оказывается ученый-генетик Иван Розин, который, не сумев смириться с трагической смертью любимой матери, одержимо работает над своим проектом «Химера». Он хочет победить смерть и улучшить хрупкую человеческую природу. Ученый соревнуется с Богом, не понимая, что заранее проиграл эту битву. Съемки начнутся 19 августа. Главные роли исполнят Марьяна Спивак, Сергей Гилев, Дарья Балабанова, Иван Фоминов. Картина режиссера Олега Витвицки получила в 2024 году 35 млн. Референсами называют проекты КЕНТАВР и ПОДЕЛЬНИКИ.

Кинокомпания «Соливс» участвует в конкурсе с исторической драмой РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Фильм рассказывает историю семьи последнего российского императора и раскрывает национальную трагедию Первой мировой войны и русских революций – преданности и предательства. Съемки почти завершены, осталось 4 съемочных дня в сентябре. Главные роли в картине Василия Чигинского исполнили Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Антон Батырев, Дмитрий Дюжев. Продюсером выступил Олег Урушев. Проект с бюджетом 510 млн получил ранее 25 млн.

«Студия «Хлеб» представила на дофинансирование приключенческий экшн РУССКИЕ МОРОЗЫ, продолжение франшизы о Красном призраке. В центре повествования окажется юный дворянин (Олег Савостюк), которым движет желание отомстить французским фуражирам, сровнявшим с землей его родовое имение. Параллельно ему на выполнение важной миссии отправится французский офицер (Владислав Тирон). Съемки картины уже завершены. В актерском составе также задействованы Алексей Шевченков, Константин Плотников, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие. Режиссерское кресло занял Андрей Богатырев, он же выступил сопродюсером вместе с Татьяной Воронецкой. Бюджет проекта студии «Хлеб», Первого канала и «Кинопоиска» составляет 240 млн. Фонд кино выделил картине в прошлом году 50 млн.

Заключительным проектом питчинга стала музыкальная сказка ЩЕКОТУН. «Студия Лукфильм» запросила дополнительные средства на создание картины. По сюжету будничные дни учеников начальных классов нарушает Кукольник, прибывший с кукольным театром в школу. Однако, этот театр не простой. Немного мастерства, фантазии и музыки, и границы между вымыслом и правдой исчезают. Главный герой фильма становится главным героем спектакля и возвращается другим из невероятного путешествия. Фонд кино выделил в прошлом году картине Сергея Февралева 75 млн. Проект готовится к съемкам.