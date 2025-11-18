Обзор новинок проката на уикенде 20–23 ноября

Главной новинкой уикенда станет отечественная премьера АВИАТОР (AK). Экранизация невероятно популярного романа Евгения Водолазкина разыграна топовыми российскими актерами и демонстрирует высокий уровень продакшена. Стартовые сборы ленты можно прогнозировать, исходя из показателей таких экранизаций, как СЕЛФИ (120 млн рублей и 425 тысяч зрителей на старте) и ЧЕРНОВИК (63,5 млн рублей и 250 тысяч зрителей после первых выходных).

Детскую и семейную аудиторию порадуют сразу две новинки. Полнометражный фильм МАША И МЕДВЕДИ (NKI) предлагает современную сказку о предприимчивом подростке в волшебных обстоятельствах в исполнении «папиной дочки» Виталии Корниенко. Ее ориентиры – ЖДУН (93,8 млн рублей и 249 тысяч зрителей на старте) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн рублей и 205 тысяч зрителей по результатам стартового уикенда).

Более специфичным предложением для юного зрителя выглядит анимация СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ (CP). Мультяшные чудовища вполне могут вызвать интерес целевой аудитории, но в данном случае готический антураж все же слишком силен, а в названии нет популярного бренда. Так что в качестве референсов здесь можно вспомнить релизы КОМАНДА МОНСТРОВ (21,3 млн рублей и 68 тысяч зрителей после первых выходных) и АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (13,3 млн рублей и 60 тысяч зрителей на старте).

Ключевой козырь триллера СУЩНОСТЬ (WP) – исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч, чья работа придает фильму глубины и психологизма. Ближайшими ориентирами этой новинки видятся такие мистические картины, как ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (17,2 млн рублей и 55 тысяч зрителей на старте) и СИНИСТЕР: НАЧАЛО (20,2 млн рублей и 62 тысячи зрителей за первый уикенд).

Еще одним остросюжетным релизом уикенда станет американский проект ОБИТЕЛЬ (GF). В нем главную роль исполнил Пит Дэвидсон: его персонажу предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Референсы ленты по сборам – ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ (10,2 млн рублей и 30 тысяч зрителей после стартовых выходных) и ЗАМРИ (8,5 млн рублей и 20 тысяч зрителей на старте).

Экшн ДЖЕКПОТ (AK) с Дейвом Батистой в привычном амплуа героя боевиков привлечет в первую очередь мужскую аудиторию. Его ориентиры – ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (18,9 млн рублей и 45 тысячи зрителей на старте) и АГЕНТ НА УИКЕНД (16,9 млн рублей и 35 тысяч зрителей за первый уикенд).

Еще одна фантастика на уикенде – релиз ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШАЮСЬ (PRD). Судя по материалам, это французское кино с Жаном Дюжарденом в главной роли жанрово склоняется к survival-драме, а в качестве ее ориентиров, следственно, могут быть рассмотрены фильмы ДЫШИ ВО МГЛЕ (11,3 млн и 40 тысяч зрителей за первый уикенд) и ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (9,2 млн рублей и 21 тысяча зрителей на старте).

Внимание ценителей фестивального кино явно привлечет драма СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (AOF). Среди преимуществ обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля не только звездный актерский состав, но и восторженная критика. Ключевыми ориентирами в его случае являются предыдущая работа постановщика Йоакима Триера ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (5,8 млн рублей и 13 тысяч зрителей после первых выходных) и другой лауреат Канн ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (5,1 млн рублей и 11 тысяч зрителей на старте).

Также 20 ноября в прокат выйдут фэнтезийные ужасы НАСЛЕДНИКИ ВАН ХЕЛЬСИНГА. ПРОКЛЯТИЕ ДРАКУЛЫ (AMDT/PNR), мелодрама НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО (SMKT), фильм ужасов ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА (EXP), боевик ПОХИЩЕННАЯ (CIPA), драма ВОЛКИ (K24), новый полнометражный мультфильм Константина Бронзита НА ВЫБРОС (NMG), лауреат Берлинале Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА (VLG), документальный фильм ФЕДОР ТОМСКИЙ. ТАЙНА СИБИРСКОГО СТАРЦА (BSD) и перевыпуск ленты Михаэля Ханеке КОД: НЕИЗВЕСТЕН (VRT).

Среди пиратских релизов репертуар кинотеатров пополнит фантастический боевик БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК Эдгара Райта, который, учитывая сдержанные отзывы на ленту по миру, не должен оказать существенного влияния на официальный прокат.

Фото: кадр из фильма АВИАТОР

18.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина