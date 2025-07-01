РОСКИНО начало прием заявок на участие в выставке China Licensing Expo

Принять участие в отборе можно до 11 июля включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов в целях продвижения национальных фильмов на выставке China Licensing Expo, проводимой с 15 по 17 октября в Шанхае.

Подать заявку на бумажном носителе можно до 11 июля включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

China Licensing Expo – это международная выставка лицензирования, объединяющая на одной площадке владельцев ведущих мировых брендов в разных категориях, включая индустрию анимации; одна из крупнейших лицензионных ярмарок в мире.

Фото: РОСКИНО