РОСКИНО начало прием заявок на участие в выставке China Licensing Expo
Автор: БК
1 июля 2025
Принять участие в отборе можно до 11 июля включительно
Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов в целях продвижения национальных фильмов на выставке China Licensing Expo, проводимой с 15 по 17 октября в Шанхае.
Подать заявку на бумажном носителе можно до 11 июля включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.
China Licensing Expo – это международная выставка лицензирования, объединяющая на одной площадке владельцев ведущих мировых брендов в разных категориях, включая индустрию анимации; одна из крупнейших лицензионных ярмарок в мире.
Фото: РОСКИНО
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