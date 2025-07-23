top banner

РОСКИНО начало прием заявок на участие в кинорынках TIFFCOM и DICM

Автор: БК

23 июля 2025

Принять участие в отборе можно до 6 августа включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов на международных кинорынках TIFFCOM в Токио (29-31 октября) и DICM в Дубае (4-5 ноября).

Подать заявку на бумажном носителе можно до 6 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

TIFFCOM – один из крупнейших азиатских рынков контента, который проходит в рамках Токийского международного кинофестиваля (TIFF). За годы проведения кинорынок стал крупной платформой, привлекающей байеров и производителей контента не только из стран Азии, но и со всего мира.

Дубайский кинорынок DICM, в свою очередь, признан лучшим ежегодным событием медиа индустрии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Аудитория кинорынка – международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов и VOD платформ не только региона MENA, но и других стран Азии, Европы, Латинской Америки.

Фото: РОСКИНО

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Нейробатя» выступил ниже ожиданий
Подробнее
В Минкультуры состоялся дополнительный питчинг кинопроектов
Подробнее
«Лило и Стич» стал первым голливудским «миллиардером» 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 июля 2025 года
Подробнее
Новый «Мир юрского периода» стал крупнейшим релизом в Китае после празднования Нового года
Подробнее
«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релиза
Подробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюри
Подробнее
Сценарист «Претендентов» и «Квира» может написать следующий фильм бондианы
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее
Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для Amazon
Подробнее
Госдума приняла закон о регулировании работы иностранных исследовательских компаний
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал хоррор «Городские легенды. Парк кошмаров»
Подробнее
Зак Снайдер рассчитывает сделать новую «Мятежную луну»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 июля
Подробнее
От дипломатии до купечества и обратно
Подробнее
Строго по инструкции: с чем связаны недавние переносы кинопрокатных релизов?
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нейробатя» проиграл «Оленю»
Подробнее

Новости по теме

В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино
Подробнее
Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в выставке China Licensing Expo
Подробнее
Во Вьетнаме стартовала Неделя российского кино
Подробнее
В Бразилии пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее