РОСКИНО начало прием заявок на участие в кинорынках TIFFCOM и DICM

Принять участие в отборе можно до 6 августа включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов на международных кинорынках TIFFCOM в Токио (29-31 октября) и DICM в Дубае (4-5 ноября).

Подать заявку на бумажном носителе можно до 6 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

TIFFCOM – один из крупнейших азиатских рынков контента, который проходит в рамках Токийского международного кинофестиваля (TIFF). За годы проведения кинорынок стал крупной платформой, привлекающей байеров и производителей контента не только из стран Азии, но и со всего мира.

Дубайский кинорынок DICM, в свою очередь, признан лучшим ежегодным событием медиа индустрии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Аудитория кинорынка – международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов и VOD платформ не только региона MENA, но и других стран Азии, Европы, Латинской Америки.

Фото: РОСКИНО