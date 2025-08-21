top banner
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах

Автор: БК

21 августа 2025

К оказанию поддержки был утвержден 41 кинозал

Фонд кино объявил результаты отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания (переоборудования) центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.

В общей сложности к оказанию поддержки с целью оснащения мультимедийным оборудованием был утвержден 41 кинозал.

• МБУ ЦКД – Урдома, Архангельская область
• МБУК "РКЦ" – Благовещенское, Архангельская область
• МБУК ОБС – Онега, Архангельская область
• МБУК "ЦКР п. Троицкий" – Троицкий, Белгородская область
• МБУК "ЦКР "Радужный"" – Красное, Белгородская область
• МБУ ДК села Эссо – Эссо, Камчатский край
• МБУ "Пяозерский ДК" – Пяозерский, Республика Карелия
• МБУК Пижанская ЦКС – Пижанка, Кировская область
• MAUK "ЦД "Лира"" – Верхняя Максаковка, Республика Коми
• МБУ "МКО "Меридиан"" – Кожва, Республика Коми
• МБУК "ДК "Волна"" – Краснозатонский, Республика Коми
• MAU "Княжпогостский ДК"" – Синдор, Республика Коми
• МБУК БМ РДК "Янтарь" – Октябрьский, Красноярский край
• МБУ "ЦКС" – Приволжский, Республика Марий Эл
• МБУК "Параньгинская ЦКС" – Параньга, Республика Марий Эл
• МУК "ЦКС" Советского района РМЭ – Советский, Республика Марий Эл
• МБУК "Сернурская ЦКС" – Кукнур, Республика Марий Эл
• МБУК "РСК" Юринского муниципального района – Юрино, Республика Марий Эл
• ГАУ РМЭ "ЛОК "Лесная сказка"" – Сурок, Республика Марий Эл
• МБУ ВДК – Вербилки, Московская область
• МБУК Пильнинский культурно-досуговый центр – Пильна, Нижегородская область
• ГАУ НО "ФОК в р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области"  – Дальнее Константиново, Нижегородская область
• МАУ "Божонский СДК" (д) – Новоселицы, Новгородская область
• МБУК "Кондольский ДЦ" – Кондоль, Пензенская область
• МБУК "Кривошеевский БДЦ" – Кривошеевка, Пензенская область
• МБУК "Золотаревский ДЦ" – Золотаревка, Пензенская область
• МУ РДК – Неверкино, Пензенская область
• МБУ "ЦКД НМР" – Вольно-Надеждинское, Приморский край
• МБУК "ДК Поливянского сельского поселения" – Поливянка, Ростовская область
• МБУК Мелиховский КПЦ – Мелиховская, Ростовская область
• МУК "ЦКС Петровского района" – Новозахаркино, Саратовская область
• МУК "ЦКС Петровского района" – Сосновоборское, Саратовская область
• МУК "ЦКС Петровского района" – Березовка 1-я, Саратовская область
• МУК "ЦКС Петровского района" – Озерки, Саратовская область
• МБУ "РДК" – Ровное, Саратовская область
• МБУ "Культурный центр НТ и О" – Усть-Мая, Республика Саха (Якутия)
• КМБУК ЦКС – Рейдово, Сахалинская область
• МАУК "ЦК" – Кордюково, Свердловская область
• МБУК "ДК" с. Прасковея БМО СК – Прасковея, Ставропольский край
• АУ "КРСТО "ДОСУГ"" – Новоселезнво, Тюменская область
• MAU "БРДК" – Березово, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Фото: Фонд кино

