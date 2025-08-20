Юбилейная «Ночь кино» откроется в кинотеатре Музея Победы

Вход на мероприятие доступен по предварительной регистрации

Уже на этой неделе, в ночь с 23 на 24 августа, по всей стране и за рубежом пройдет «Ночь кино».

Центральной площадкой ежегодной акции, которая проводится Минкультуры России совместно с РОСКИНО и Фондом кино при поддержке МИД России, станет московский кинотеатр «Поклонка» Музея Победы – именно там состоится торжественное открытие мероприятия.

Сообщается, что показ фильма открытия «Ночи кино» – военной драмы ГРУППА КРОВИ – пройдет в кинозале «Жуков». Еще два фильма – семейное фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА – будут продемонстрированы в залах «Рокоссовский» и «Василевский».

Помимо этого, гостей ждет концертная программа от дуэта «Jazz & Оpera» и возможность посетить новые тематические выставки и экскурсии Музея на Поклонной горе, приуроченные к юбилею Победы. Вход на церемонию открытия «Ночи кино» доступен по предварительной регистрации на сайте кинотеатра.

Напомним, что юбилейная, десятая акция объединит 89 субъектов РФ от Калининграда до Владивостока, и, как и в прошлом году, выйдет на международный уровень.