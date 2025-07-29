РОСКИНО начало прием заявок на участие в кинорынке Eurasian Film Market

Принять участие в отборе можно до 8 августа включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов на международном кинорынке Eurasian Film Market (EFM), который пройдет в Казахстане с 29 сентября по 1 октября.

Подать заявку на бумажном носителе можно до 8 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Международный кинорынок Eurasian Film Market (EFM) – это ежегодный форум, который является крупнейшим кинорынком в Центральной Азии. В прошлом году он собрал более 200 участников из стран СНГ и других государств.

РОСКИНО впервые организует централизованное участие российской киноиндустрии в EFM.

Фото: пресс-служба EFM