top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • РОСКИНО начало прием заявок на участие в кинорынке Eurasian Film Market

РОСКИНО начало прием заявок на участие в кинорынке Eurasian Film Market

Автор: БК

29 июля 2025

Принять участие в отборе можно до 8 августа включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов на международном кинорынке Eurasian Film Market (EFM), который пройдет в Казахстане с 29 сентября по 1 октября.

Подать заявку на бумажном носителе можно до 8 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Международный кинорынок Eurasian Film Market (EFM) – это ежегодный форум, который является крупнейшим кинорынком в Центральной Азии. В прошлом году он собрал более 200 участников из стран СНГ и других государств.

РОСКИНО впервые организует централизованное участие российской киноиндустрии в EFM.

Фото: пресс-служба EFM

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм закрытия
Подробнее
Алена Званцова стала креативным продюсером кинокомпании «Мармот-фильм»
Подробнее
«Фишер» получит еще два сезона
Подробнее
Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать
Подробнее
Илья Найшуллер может стать режиссером сиквела «Дома у дороги»
Подробнее
Кассовые сборы в США и в мире не вернутся к доковидным уровням даже в 2029 году
Подробнее
Российские зрители не спешат смотреть байопики в кинотеатрах
Подробнее
Александра Геллер станет директором специальных проектов онлайн-кинотеатра «Амедиатека»
Подробнее
Фильмы Владлены Санду и Насти Коркия попали в параллельную секцию Венецианского кинофестиваля
Подробнее
«ВайТ Медиа» подвел итоги конкурса новых оригинальных форматов
Подробнее
«Вольга» и Киностудия им. Горького подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Совет Федерации одобрил поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки конкурса на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Skydance и Paramount
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы все еще первые
Подробнее
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2025 года
Подробнее
Герои в погонах: итоги российского онлайн-проката в июне и первом полугодии 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Герои анекдотов» уступили «Лотерее»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 июля
Подробнее

Новости по теме

РОСКИНО начало прием заявок на участие в кинорынках TIFFCOM и DICM
Подробнее
В Москве пройдет Фестиваль индонезийского кино
Подробнее
Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае
Подробнее
Кинорынок Eurasian Film Market открыл аккредитацию и объявил прием заявок
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в выставке China Licensing Expo
Подробнее