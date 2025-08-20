Официальная касса России: наперегонки с дедушкой

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывались два релиза – кинокомикс ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ и хоррор ОРУДИЯ – составила 48,7 млн рублей. Это на 1,3% больше сборов прошлой недели.

Лучшей новинкой официального проката стал мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ. История противостояние мышек-гонщиков освоила за первый уикенд 20,4 млн рублей и заняла четвертое место среди самых успешных зарубежных мультфильмов этого года. Первые три места достались проектам ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн) также от «Вольги», НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (26,5 млн) и НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (26,1 млн).

Снова в тройке лидеров оказался холдовер НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ с кассой 20,3 млн рублей. Лента потеряла на десятом уикенде 8,2% от сборов прошлой недели, которая, напомним, показала небольшой прирост, и суммарно заработала уже 755 млн рублей. Проект с Юрием Стояновым удерживает шестое место среди самых успешных релизов официального проката текущего года. На пятом месте – «миллиардник» КРАКЕН (1,139 млрд).

Боди-хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ на третьей неделе снизил темпы сборов на 43,9% и пополнил кассу еще на 15,6 млн рублей. Всего лента заработала 121 млн. Это выше итоговых сборов недавнего фильма ужасов ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (98,3 млн), но меньше лидирующего среди представителей жанра этого года зимнего релиза ОБЕЗЬЯНА (186 млн).

Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ с выручкой 14,8 млн рублей замкнула топ-5, потеряв на третьей неделе 36,9% от сборов прошлого уикенда. Проект с Евой Смирновой освоил 107 млн, опередив показатели спортивной комедии КАПИТАН КРЮК (96,8 млн), где юная актриса так же исполняла главную роль и искала общий язык с представителем старшего поколения.

Комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ с Яном Цапником на второй неделе отличилась небольшим для жанра падением на 22,8%. Сборы составили 14,2 млн рублей за выходные и 43,9 суммарно. Это близко к итоговым показателям таких аналогов, как ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (47,6 млн) и ЛОТЕРЕЯ (45,3 млн). Лента, действие которой разворачивается в горной деревне, ожидаемо стала хитом в Дагестане, чей колорит ярко передан на экране. Средняя посещаемость составила 56 человек на сеанс. Всего жители республики принесли ленте 26,6% общей кассы уикенда (3,7 млн).

Фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 начал работу с седьмой строчки. Тайваньский релиз привлек за выходные 10,8 млн рублей. Это сопоставимо с показателями других проектов дистрибьютора World Pictures КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (11,7 млн), АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (11,3 млн) и УЖАСАЮЩИЕ (10 млн), но меньше похожего по локализации хоррора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (14,6 млн).

На седьмой неделе комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 положила в копилку еще 10,3 млн рублей. Общая касса достигла 310 млн, что на 42% больше итоговых сборов первой части (219 млн) и на 18,4% – по количеству зрителей (933 тысячи против 788 тысяч).

Новый ромком УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ по итогам первого уикенда оказался на девятом месте с суммой 8,8 млн рублей. Злоключения героини Софьи Каштановой уступили сюжетно похожим релизам этого года ПАРА НА ПАРУ (9,2 млн), ОЛЕНЬ (14,8 млн) и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (17,1 млн). Посещаемость составила 5 человек на сеанс – это самый низкий показатель в топ-10.

Замкнуло рейтинг повторно вышедшее в прокат аниме Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. Проект заработал за первый уикенд 7,7 млн рублей, чуть опередив показатели зимнего перевыпуска (6,9 млн) в прошлом году. Лента отличилась самой высокой посещаемостью в топ-10 – 13 человек на сеанс.

Также в прокате оказались перевыпуск культового фантастического боевика ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (11 место, 6,3 млн) и фильм ужасов УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР (14 место, 4,5 млн),

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 208 млн рублей, с учетом стран СНГ – 253 млн. Это на 3,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 21,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ДЕДПУЛ И РОСОМАХА.

Фото: кадр из фильма ОРУДИЯ

20.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина