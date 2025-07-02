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Две российские ленты попали в конкурс Кинофестиваля стран ШОС в Китае

Автор: Илья Кувшинов

2 июля 2025

Смотр пройдет с 3 по 7 июля в китайском городе Чунцин

Военные драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева и ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего продолжают фестивальное шествие – российские ленты попали в конкурсную программу Кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском городе Чунцин.

Помимо этого, в рамках внеконкурсной программы состоятся показы драмеди ВТРОЕМ Александры Сарана и двух картин Евгения Григорьева – комедии СЛОМЯ ГОЛОВУ и триллера ПОДЕЛЬНИКИ. Отмечается, что они пройдут сразу в нескольких городских кинотеатрах.

Участие картин в смотре организует компания РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России. Помимо этого, она представит каталог российских проектов в рамках кинорынка

Глава РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что Кинофестиваль стран ШОС станет эффективной платформой для диалога кинематографистов Китая и России.

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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