Okko рассказал о новинках июля

«Открытый брак. Акт второй», «Разочарованные», «Государь» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Okko в июле – продолжение сериала «Открытый брак» о новой семейной паре, оказывающейся в той же исходной точке, что и герои первого сезона, и драмеди «Разочарованные» о женской дружбе, полной авантюр и откровений.

Также зрителей стриминга ждут историческая драма «Государь», хоррор ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ, семейное фэнтези СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, мелодрама ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ, а также классика Ингмара Бергмана.

Уже на сервисе:

СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ (драма, реж. Ингмар Бергман)

Средневековая Швеция, XIV век. Доблестный рыцарь Антониус Блок (Макс фон Сюдов) и его верный оруженосец Йонс (Гуннар Бьернстранд) возвращаются на родину после крестового похода. Блок не был дома уже десять лет. На пустынном берегу моря рыцарю является Смерть в виде мужчины с белым лицом и в черном балахоне. Антониуса терзают сомнения в существовании Бога и Дьявола. Он видел слишком много ужасов что за границей, что в родных краях. Мужчина вообще не уверен, что ему есть, для чего дальше жить. Страна разрушена, и в запустении, а люди совершенно не думают о вере, погруженные в бытовые неприятности. Антониус предлагает Смерти сыграть с ним партию в шахматы. Если рыцарь проиграет, Смерть заберет его с собой. На кону жизнь Блока.

МОЛНИЕНОСНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ (фантастическая комедия, реж. Ким Ён-джун)

Получив удар молнии, рядовой полицейский Хен-джун неожиданно обретает суперспособности. Сначала он не может понять, как их использовать в жизни и в работе. Но постепенно Хен-джун начинает осознавать, что его новый дар открывает перед ним огромные возможности в охоте за преступниками и безграничную власть. Полицейский исследует свою суперсилу и вскоре обнаруживает, что она может как помогать людям, так и причинять вред, если не быть предельно осторожным в ее использовании. Он начинает понимать, что его дар — не просто удача, но и большая ответственность. Сможет ли полицейский правильно им распорядиться, не перейдя тонкой грани между добром и злом?

«Государь» (историческая драма, реж. Сергей Гинзбург)

Царь Петр I ставит целью своей жизни сделать Россию великой и превратить ее в державу, способную конкурировать с ведущими странами Европы. Не щадя ни себя, ни других, он прокладывает путь реформам благодаря своей несгибаемой воле, неутомимой энергии и тяжелому труду. Петр не только развивает науку, промыслы, торговлю и флот, но и борется с невежеством и предрассудками. Выдающийся правитель проходит тернистый путь к успеху, славе и признанию, сталкиваясь с бунтами, заговорами, предательством и дворцовыми интригами. Но никто и ничто не свернет его с пути к заветной цели.

С 3 июля:

ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” (анимационный, реж. Владимир Николаев)

Ганзель и Гретель — лучшие агенты Отдела магической безопасности, которым поручают необычное дело: расколдовать принцессу без поцелуя прекрасного принца. Король и королева не верят в сказки и требуют немедленного решения. Чтобы снять проклятие, брат и сестра должны отыскать злую ведьму и заставить ее раскрыть секрет чар. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем отчетливее понимают, что справиться с заданием будет очень и очень непросто.

ПОЛЕ ЧУДЕС (семейная комедия, реж. Анна Сичинская)

Каждое лето компания друзей собирается в старом дачном поселке, где, согласно легенде, зарыт клад с сокровищами княгини времен Наполеона. Ребята верят в эту историю — посреди кукурузного поля у них даже есть специальный штаб, где они обсуждают дела и планируют поиски. Однажды они узнают, что в деревню приезжает бизнесмен, собравшийся выкупить все поле целиком вместе с секретным шалашом друзей. Дети не готовы прощаться с возможностью найти клад. И вообще, где они будут обсуждать секретные дела, если не в штабе?

ГАДКАЯ СЕСТРА (хоррор, реж. Эмили Блихфельдт)

В мире, где красота утратила свою невинность и превратилась в безжалостный инструмент для достижения своих целей, бал становится ареной ожесточенной борьбы, а Принц — символом успеха, доступным лишь избранным. В центре этой истории — Эльвира, сводная сестра Золушки, охваченная одержимостью властью и признания. Для Эльвиры бал — не просто торжество, а шанс продемонстрировать свое «совершенство», завоевать сердце Принца и возвыситься над сестрой, которая олицетворяет собой природную грацию и доброту. Ее душа поглощена завистью, а разум ослеплен жаждой власти. Эльвира готова на все, чтобы стать королевой бала: от интриг и обмана до еще более радикальных мер.

ОЛЕНЬ (комедия, реж. Михаил Соловьев)

Андрей — дамский угодник, привыкший использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая взаимная любовь.

С 4 июля:

ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (хоррор, реж. Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу)

Потерявшие родителей брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее уединенный дом, они начинают подозревать, что за любовью приемной матери скрывается нечто зловещее.

С 7 июля:

«Разочарованные» (драмеди, реж. Денис Виленкин)

После развода журналистка Вера переезжает к матери-психологу Маргарите, которая не рада ее возвращению. Надя собирается замуж за Пашу, но в отношениях не все гладко — она обращается за советом к Маргарите. Люба работает стилистом на съемках и влюблена в оператора Макса, у которого есть другая. Судьба сводит трех девушек на секс-вечеринке — эта неожиданная встреча становится началом дружбы, полной авантюр и откровений.

С 10 июля:

СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (приключенческое фэнтези, реж. Карен Оганесян)

Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев, профессору Киселеву, удается найти Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Благодаря разработке Киселева — стальному сердцу — Муромец возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Ильи Муромца — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

«Открытый брак. Акт второй» (драмеди, реж. Анна Курбатова)

Он изменил ей с лучшей подругой, а она — с профессиональным пикапером и гуру свободных отношений. Агния и Саша поставили точку в браке, не пытаясь сохранить семью ради детей. Прошло два года. У каждого своя жизнь, новые партнеры и непрощенные обиды. Но день рождения ребенка все меняет: бывшие решают попробовать общаться как современные люди и по-человечески — через общий чат «Открытая семья». Смогут ли они наладить отношения, или кто-то решит начать новую жизнь?

С 11 июля:

ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (анимационный, реж. Александр Люткевич)

Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолет, собранный из конструктора. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они пытаются угнать звездный корабль Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а еще проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а еще об умении прощать.

С 15 июля:

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА (драма, реж. Ингмар Бергман)

78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной премии, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.

С 18 июля:

КУНГ-ФУ КОТ (анимационный, реж. Цао Лян)

Когда-то в глубокой древности у великого и непобедимого генерала был говорящий кот, сражавшийся с хозяином бок о бок. Однажды им встретился жестокий и могущественный воин, который используя нечестные приемы выиграл бой. С тех пор генерал пропал, а боевой кот превратился в изгоя, скрывающегося среди бродячих котов. Спустя много лет, когда опасность начала грозить сыну императора, Кунг-фу кот должен вспомнить, кто он такой, взять в лапы меч генерала и собственную смелость. С помощью новых друзей-людей, мышки-ниндзя и лиса-колдуна, ему предстоит раскрыть опасный заговор коварного колдуна, превращающего людей в зверей, и спасти мир от погружения в хаос.

С 29 июля:

ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ (мелодрама, реж. Лаура Пиани)

Романтичная француженка Агата с головой, полной грез, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом.

ФАННИ И АЛЕКСАНДР (драма, реж. Ингмар Бергман)

История семьи Экдаль, увиденная глазами двух детей — сестры и брата Фанни и Александра. Пока семья едина и неразлучна, дети счастливы и без страха могут предаваться чудесным мечтам. С потерей близких людей в них растет чувство горечи и неприязни к миру. Но там, где Фанни пытается сохранить чистую душу, Александр замыкается в темном и жестоком внутреннем мирке.

Скоро:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ (анимационный, реж. Чан Сон-хо)

Отец рассказывает сыну историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря своему воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.

ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (комедия, реж. Дмитрий Власкин)

Виктория — успешная бизнес-леди, в ее строго распланированной жизни нет места хаосу, и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь» считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай, их задача — ни в коем случае не расколоться и не выдать фиктивность отношений и получить контракт.

«Циники» (драмеди, реж. Ирина Бас)

Циник и авантюрист Джамал бежит из Казани в Москву от преследования отца своей бывшей возлюбленной. Пронырливый ловелас устраивается на работу в Школу отношений с говорящим названием «Эгоисты», возглавляемую опытным директором Валерией Шаминой, которая планирует заработать много денег. Сотрудница школы, талантливый психолог и амбициозная карьеристка Елена Островская, не рада появлению нового дерзкого коллеги, которого считает проходимцем и лжецом. Джамал же не отказывает себе в удовольствии высмеять консервативные и старомодные методы работы Елены с клиентами. Между Джамалом и Еленой начинается настоящая война, которая перерастает в страстное чувство, ставя под сомнение их привычный циничный подход к жизни.

«Путешествие на солнце и обратно» (криминальная драма, реж. Роман Михайлов)

1980-е. 9-летний Руслан — сын карточного шулера и афериста. Однажды отец отвозит семью на праздник — свадьбу сына своего знакомого, криминального авторитета. Руслан с первого взгляда влюбляется в невесту и обещает ее найти, как бы ни сложилась жизнь.

Фото: кадр из сериала «Разочарованные»