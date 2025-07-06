Обзор изменений графика релизов на неделе 30 июня – 6 июля 2025 года

Полнометражные «Папины дочки», «Долгая прогулка» и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» объявила о том, что полнометражное продолжение популярного сериала ПАПИНЫ ДОЧКИ. В КИНО стартует в прокате 30 октября. Компания также заявила романтическую комедию НЕСВЯТАЯ ВАЛЕНТИНА на 5 февраля 2026 года. Комедия КОЛБАСА переместилась с 7 августа на 4 сентября, где раньше стоял ромком СВОДИШЬ С УМА – теперь его релиз намечен на 9 октября.

«Вольга» анонсировала три зарубежные новинки – ЗВЕРОПОЕЗД (14 августа), ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (18 сентября) и КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (13 ноября).

«Наше кино» поставило на 21 августа драмеди Тиграна Кеосаяна СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА. Туда же переместился мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА, который ранее занимал 14 августа. Семейная лента СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ временно покинула прокатную сетку, а ее дату (2 октября) застолбила за собой комедийная сказка МАША И МЕДВЕДИ. Ранее лента с Витой Корниенко была заявлена на 28 августа, а теперь туда переместилась комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК с Максимом Лагашкиным и Никитой Кологривым (прошлая дата – 18 сентября).

«Централ Партнершип» выпустит 7 августа эксцентричную музыкальную комедию АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ. В актерском составе картины задействованы Ян Цапник, Анастасия Панина, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин и другие.

«Каро Премьер» поставило на 31 июля новый проект от Millennium Films – фэнтези-боевик РЫЖАЯ СОНЯ с Матильдой Лутс в главной роли.

«НМГ Кинопрокат» сдвинула релиз драмеди БЕГИ с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым с 14 августа на 11 сентября. Ранее там стояла криминальная комедия ГЕЛЯ, которая теперь стартует раньше, 21 августа.

Global Film переставил триллер ОБИТЕЛЬ с Питом Дэвидсоном с 24 июля на 7 августа, а стоявшую там семейную комедию МОЯ ПАНДА – на 11 сентября.

АО «Синема Парк», в свою очередь, сдвинуло релиз мелодрамы ПИСЬМА О ЛЮБВИ с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонэм Картер с 10-го на 31 июля.

«Экспонента» заявила две новинки – УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ (11 сентября) и BONE LAKE (30 октября).

World Pictures устроил перестановку своих сентябрьских релизов: сразу две картины застолбили за собой 25 сентября – СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (прошлая дата – 3 сентября) и УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (прошлая дата – 11 сентября). В свою очередь, проект АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА переместился с 18 сентября на освободившееся 11 сентября.

RWV Film выпустит фильм открытия Каннского кинофестиваля на неделю раньше запланированного – не 7 августа, а 31 июля.

КИНО.АРТ.ПРО анонсировал документальный фильм ОДНАЖДЫ... МИШЕЛЬ ЛЕГРАН на 26 февраля 2026 года. Триллер ДЕВУШКА МИЛЛЕРА с Мартином Фриманом и Дженной Ортегой сдвинулся с 7-го на 21 августа. Картина ФАСОЛЬ, релиз которой был намечен на 11 сентября, покинула график.

«Кинологистика» переместила триллер СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ с 4-го на 18 сентября. Ранее эту дату занимал хоррор ДРУГИЕ. НОВАЯ ОБИТЕЛЬ, который теперь выйдет 2 октября. Лента РУСАЛОЧКА. НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ ушла с 11-го на 25 сентября.

Ray of Sun Pictures покажет на больших экранах итальянскую драму 7 КИЛОМЕТРОВ ОТ ИЕРУСАЛИМА.

«СБ Фильм» вернул в прокатную сетку триллер НА ВЫСОТЕ СТРАХА. Теперь его релиз запланирован на 4 сентября.

Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА