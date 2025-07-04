Предварительная касса четверга: «Не одна дома 2» уверенно возглавила прокат

Проект заработал в первый день проката 18 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 (AK) с Миланой Хаметовой в главной роли. Новинка заработала порядка 18 млн рублей в первый день проката, что по итогу недели может вылиться в 70-80 млн рублей общих сборов.



Четвертую строчку чарта заняла еще одна новинка – американский хоррор СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (GF). Проект записал на свой счет 2,6 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 10-13 млн рублей.



Анимационный проект ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (NKI) начал свой прокат с седьмого места таблицы лучших релизов. Аргентинский мультфильм освоил около 1,7 млн рублей и теперь может рассчитывать на 7-9 млн рублей по итогу уикенда.



Также в десятку лучших пробился перевыпуск романтической комедии ПИТЕР FM (K24) с 1,3 млн рублей в своей копилке. С таким стартом картина сможет заработать 5-7 млн рублей к вечеру воскресенья.



Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2