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Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

4 июля 2025

Лидером чарта стала криминальная комедия «Под прикрытием»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июне 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла криминальная комедия ПОД ПРИКРЫТИЕМ с Брайс Даллас Ховард  и Орландо Блумом, дебютировавшая на Prime Video 12 июня. Вторая строчка досталась триллеру НОВИЧОК с Рами Малеком, который вышел на цифровых платформах по миру 10 июня. Бронзу получила новая работа Уэса Андерсона ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА.

Остросюжетный боевик РАСПЛАТА 2 с Беном Аффлеком оказался на четвертой строчке – премьера ленты на Prime Video состоялась 5 июня. Замкнул пятерку вампирский триллер Райана Куглера ГРЕШНИКИ с Майклом Б. Джорданом, появившийся в онлайне 3 июня.

В десятке оказалось два релиза, которые в июне были легально доступны в России – приключенческий боевик Apple TV+ ИСТОЧНИК ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ с Джоном Красински и Натали Портман, а также приключенческое фэнтези Ивана Соснина ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июне 2025 года
1. ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2. НОВИЧОК
3. ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА
4. РАСПЛАТА 2 
5. ГРЕШНИКИ
6. ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ
7. ИСТОЧНИК ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
8. ДО БЕЗУМИЯ
9. ДОЛИНА ЭХА
10. ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ 

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ПОД ПРИКРЫТИЕМ

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